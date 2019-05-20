Игорь Шишкин: Обращение Зеленского на русском — это часть информационной войны
- Едва ли не половину своей «тронной речи» Зеленский посвятил юго-востоку Украины и Крыму, у него прозвучала фраза «не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать».
- Про готовность к диалогу по юго-востоку он говорил и в предвыборное время, но понимает этот диалог оригинально: Донбасс должен сдаться, никакого компромисса. Никакого особого статуса, никакой амнистии. При том он ведет речь о мощной информационной войне за Донбасс.
- Его обращение к жителям юго-востока на русском...
- ... И есть элемент этой начавшей «информвойны за Донбасс». Ему надо было показать, что и вот здесь, в центре Киева, в Верховной Раде тоже может звучать русская речь. Потому ничего страшного. Те ужасные люди, что развязали войну - они уже отстранены. А потому идите к нам, а мы с вами уже потом разберемся. Как говорил один приближенный олигарха Коломойского — «обещать можно всё, а вешать будем потом».
- Первая фраза на русском была о том, что «начало диалога — это возвращение всех украинских пленных». Вторая - «за последние годы не сделано было ничего, чтобы жители Крыма и Донбасса почувствовали себя украинскими гражданами»
- Он продолжает политику, которую начал Порошенко, но в смягченном варианте. Порошенко перегнул палку дерусификации. Довел ее до такой стадии, когда возможен взрыв. Первая такая атака случилась у Турчинова в 2014-м с попыткой «отменить русский язык». Сейчас ситуация дошла до той же стадии. И чтобы чуть- чуть выпустить пар, убирают прежних, ставят новых исполнителей. А ошибки списывают на предшественников: они не работали с народом, они разделяли народ! И вот пришел я — президент-объединитель народа.
Да, Зеленский будет строить из себя объединителя — но на основе прежнего стратегического курса: превращения Украины в Антироссию. Но делаться это будет не в ежовых рукавицах, а в мягких перчатках.
- Ни разу не прозвучало ни «Россия», ни «страна-агрессор».
- Зеленский подчеркивает — он другой, иной, чем Порошенко и его команда. Лидер, готовый к поиску диалога. Если Россия раздает свои паспорта жителям Донбасса — он, Зеленский, готов дать паспорта миллионам украинцев по всему миру — от Южной Америки до Азии. Он, возможно, подразумевает, что и живущие в России украинцы по крови тоже захотят такие паспорта иметь — то есть он с открытой душой ко всем. Но — с условием возвращения Крыма и Донбасса.
- Как и в предвыборную компанию он соединил «проблему Крыма» и проблему Донбасса в одно целое?
- Да. Минские соглашения эти проблемы разделяли. Вопрос Донбасса рассматривался изолированно от вопроса Крыма. Но Порошенко с конца 2016-го начал их увязывать. Сейчас Зеленский такую «увязку» подтвердил. Возвращается Крым — автоматически решается проблема Донбасса. То есть Зеленский действует в той же парадигме. И он не отходит в этом от своих предвыборных заявлений. Вспомните, что он ответил на вопрос, когда возможен будет его разговор с Путиным. Он ответил: после возвращения Крыма и Донбасса. И еще он обсудит вопрос компенсаций. В инаугурационнной речи в принципе прозвучало то же самое.
- То есть риторика вступившего в должность президента пока не отличается от риторики Зеленского - кандидата в президенты?
- Пока — да. Или, скорее так: риторика команды избранного и вступившего в должность президента. Стратегический курс Украины на отрыв от России и подавление на ее территории всего русского, заданный в феврале 2014-го, судя по всему, будет продолжен. Нет оснований считать, что те, кто тогда это устроил , дадут возможность такой курс изменить. Ну, провалилась кавалерийская атака Порошенко. Значит, нужен НЭП. Зеленский — это НЭП. Надо чуть-чуть отступить. Например, ему не совсем нравится закон, запрещающий русский язык. Ну, внесут из мнения. Но сам закон то он отменять не будет!
Это очередной знак — он президент для всей страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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