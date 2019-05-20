Солистка московского спектакля "Иоланта" отдаст гонорар Нотр-Даму

В московском театре "Геликон-опера" начались премьерные спектакли оперы Чайковского "Иоланта" на современный лад. Слуг короля Лотарингии, к примеру, здесь можно увидеть в шортах и с селфи-палками, следящими за обстановкой по камерам видеонаблюдения, герцога Бургундского - с рюкзачком и в солнечных очках, но целостность классического произведения при этом не нарушена. Режиссером-постановщиком выступил лауреат конкурса молодых оперных режиссеров "Нано-опера" Сергей Новиков, который возглавляет управление президента РФ по общественным проектам.

Исполнительница главной роли Светлана Касьян, которую этой весной Папа Римский Франциск удостоил ордена святого Сильвестра, пожертвует свой гонорар за спектакль в помощь сгоревшему Нотр-Дам-де-Пари. Здесь в свое время она пела с сольным концертом.

- Я рада поучаствовать в восстановлении Собора Парижской Богоматери - символа западной цивилизации. Для меня его восстановление является особым знаком сохранения культурного наследия в том числе и в нашей стране, - рассказала Светлана "Комсомолке". - Мы должны воспитывать в себе чувство трепетного отношения к своей истории, культурным ценностям. Французская принцесса Иоланта прозревает и видит чудесный мир, который ранее не знала. Мы тоже часто слепы и не видим тех культурных артефактов, с которыми живем. Все мы должны прозреть и заботиться об историческом наследии. Мой гонорар я отдаю французскому собору, при этом думая и о возрождении российских святынь.

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