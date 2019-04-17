Нотр-Дам после пожара: без крыши, но со спасенным алтарем
Вечером 15 апреля собор Парижской Богоматери, главный католический храм Франции и один из самых знаменитых на всей планете, внезапно загорелся. Пока не очень понятно, что стало причиной - скорее всего, искра, возникшая в ходе реставрационных работ на крыше. Теперь этой крыши просто нет, как и шпиля, установленного в середине XIX века.
За пожаром в ужасе наблюдали парижане, туристы, а также миллионы зрителей со всего земного шара в прямых трансляциях. Многие в панике начали говорить, что Нотр-Дам погиб. Но утром 16 апреля стало ясно: ущерб огромен, но не катастрофичен.
Реликварий с Терновым венцом Иисуса Христа, за который король Людовик Святой в XIII веке уплатил колоссальную сумму в 135 000 франковФото: REUTERS
Спасеные из пожара святыниФото: REUTERS
Алтарь собора уцелелФото: REUTERS
Внутри сейчас все завалено грудами мусора, в частности, обгоревшими обломками крышиФото: REUTERS
Уцелела скульптура «Пьета» (или «Снятие с креста») французского скульптора Николя Кусту (1725 год)Фото: REUTERS
Статуи 12 апостолов были установлены вокруг шпиля Нотр-ДамаФото: REUTERS
11 апреля, всего за четыре дня до пожара, статуи сняли и отправили в реставрационные мастерскиеФото: REUTERS
Статуи покинули свои места впервые более чем за сто лет. И благодаря этому были спасеныФото: REUTERS
Супермодель Наталья Водянова разглядывает последствия пожара. Она приехала к собору с мужем Антуаном Арно. Его отец Бернар Арно глава компании LVMH пожертвовал на восстановление Нотр-Дама 200 миллионов евроФото: REUTERS
Старинные витражи уцелели в пожареФото: REUTERS
Kрыша с перекрытиями XIII века погиблаФото: REUTERS
Если смотреть на собор со стороны западного фасада (там расположен главный вход), не сразу и скажешь, что там произошел пожар: и башни, и окно-«роза» уцелелиФото: REUTERS
Малая «роза» на южном фасаде была поврежден в ходе пожараФото: REUTERS
Большая «роза», по счастью, уцелелаФото: REUTERS
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ИСТОЧНИК KP.RU