2019-04-17T15:12:15+03:00
В мире

Нотр-Дам после пожара: без крыши, но со спасенным алтарем

Как выглядит главный собор Франции после бедствия [фото]
Николай ГЕРАСИМОВ
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Алтарь собора уцелелАлтарь собора уцелелФото: REUTERS

Вечером 15 апреля собор Парижской Богоматери, главный католический храм Франции и один из самых знаменитых на всей планете, внезапно загорелся. Пока не очень понятно, что стало причиной - скорее всего, искра, возникшая в ходе реставрационных работ на крыше. Теперь этой крыши просто нет, как и шпиля, установленного в середине XIX века.

За пожаром в ужасе наблюдали парижане, туристы, а также миллионы зрителей со всего земного шара в прямых трансляциях. Многие в панике начали говорить, что Нотр-Дам погиб. Но утром 16 апреля стало ясно: ущерб огромен, но не катастрофичен.

Реликварий с Терновым венцом Иисуса Христа, за который король Людовик Святой в XIII веке уплатил колоссальную сумму в 135 000 франков Фото: REUTERS

Реликварий с Терновым венцом Иисуса Христа, за который король Людовик Святой в XIII веке уплатил колоссальную сумму в 135 000 франковФото: REUTERS

Спасеные из пожара святыни Фото: REUTERS

Спасеные из пожара святыниФото: REUTERS

Алтарь собора уцелел Фото: REUTERS

Алтарь собора уцелелФото: REUTERS

Внутри сейчас все завалено грудами мусора, в частности, обгоревшими обломками крыши Фото: REUTERS

Внутри сейчас все завалено грудами мусора, в частности, обгоревшими обломками крышиФото: REUTERS

Уцелела скульптура «Пьета» (или «Снятие с креста») французского скульптора Николя Кусту (1725 год) Фото: REUTERS

Уцелела скульптура «Пьета» (или «Снятие с креста») французского скульптора Николя Кусту (1725 год)Фото: REUTERS

Статуи 12 апостолов были установлены вокруг шпиля Нотр-Дама Фото: REUTERS

Статуи 12 апостолов были установлены вокруг шпиля Нотр-ДамаФото: REUTERS

11 апреля, всего за четыре дня до пожара, статуи сняли и отправили в реставрационные мастерские Фото: REUTERS

11 апреля, всего за четыре дня до пожара, статуи сняли и отправили в реставрационные мастерскиеФото: REUTERS

Статуи покинули свои места впервые более чем за сто лет. И благодаря этому были спасены Фото: REUTERS

Статуи покинули свои места впервые более чем за сто лет. И благодаря этому были спасеныФото: REUTERS

Супермодель Наталья Водянова разглядывает последствия пожара. Она приехала к собору с мужем Антуаном Арно. Его отец Бернар Арно глава компании LVMH пожертвовал на восстановление Нотр-Дама 200 миллионов евро Фото: REUTERS

Супермодель Наталья Водянова разглядывает последствия пожара. Она приехала к собору с мужем Антуаном Арно. Его отец Бернар Арно глава компании LVMH пожертвовал на восстановление Нотр-Дама 200 миллионов евроФото: REUTERS

Старинные витражи уцелели в пожаре Фото: REUTERS

Старинные витражи уцелели в пожареФото: REUTERS

Kрыша с перекрытиями XIII века погибла Фото: REUTERS

Kрыша с перекрытиями XIII века погиблаФото: REUTERS

Если смотреть на собор со стороны западного фасада (там расположен главный вход), не сразу и скажешь, что там произошел пожар: и башни, и окно-«роза» уцелели Фото: REUTERS

Если смотреть на собор со стороны западного фасада (там расположен главный вход), не сразу и скажешь, что там произошел пожар: и башни, и окно-«роза» уцелелиФото: REUTERS

Малая «роза» на южном фасаде была поврежден в ходе пожара Фото: REUTERS

Малая «роза» на южном фасаде была поврежден в ходе пожараФото: REUTERS

Большая «роза», по счастью, уцелела Фото: REUTERS

Большая «роза», по счастью, уцелелаФото: REUTERS

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ИСТОЧНИК KP.RU

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