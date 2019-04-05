2019-04-05T19:23:00+03:00
В мире

Из певиц в рыцари: Папа Римский наградил орденом любимую оперную диву из России

Светлана Касьян стала первой «дамой» ордена
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Светлана Касьян с супругом-исполнительным директором Фонда святителя Григория Богослова Леонидом Севастьяновым и дочкой Наташей в гостях у Папы.Светлана Касьян с супругом-исполнительным директором Фонда святителя Григория Богослова Леонидом Севастьяновым и дочкой Наташей в гостях у Папы.
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Российская оперная певица Светлана Касьян (ученица Галина Писаренко) часто выступает в Италии, ее визитная карточка - «Тоска» Джакомо Пуччини, а среди почитателей ее таланта - сам Папа Римский Франциск. После концертов он несколько раз приглашал ее на аудиенцию, познакомился и с ее семьей. И вот сейчас решил удостоить Касьян рыцарского ордена святого Сильвестра - государственной наградой Ватикана, присуждаемой за заслуги в области науки, литературы и искусства.

Таким образом, она стала первой оперной певицей - кавалером («дамой») ордена в истории Ватикана. Этим орденом могут награждать не только католиков, но и представителей других конфессий. А удостаивать им женщин стало возможно после папской буллы 1996 года.

- Для меня вся история моих взаимоотношений с Папой Франциском - это сказка, которая стала былью. Встреча с ним - это, конечно, ключевой поворотный момент в моей жизни. Я знаю, что ему сейчас очень нелегко. Это то, что он мне также сказал на мое замечание о том, как сложно быть оперной певицей. Ему нелегко, так как он пытается напрямую общаться с людьми, пытается слышать их боль и страдания и находить те слова, которые дали б человеку смысл в его страданиях. Меня захватывают огромные волнения от мысли о том, что он присвоил именно мне это звание, первой оперной певицы за всю историю, - призналась Светлана «Комсомолке».

Орден от Папы

Орден от Папы

- А какие обязанности накладывает на вас папская награда? И какие преференции дает?

- Теперь я Дама Светлана и должна соответствовать этому высокому призванию. Это никак не поменяет мой стиль жизни. Я верю в простоту жизни и простоту в общении. Я сохраню этот стиль и дальше. Конечно, хотела бы быть похожа на Папу Франциска и святого Папу Сильвестра в любви к простому маленькому человеку, к тому, кто ниже тебя по социальному статусу. Думаю, святой Папа Сильвестр, чей Дамой я теперь являюсь, научит меня любить тех, кто слабее меня и тех, кто нуждается в моей любви. Хотела бы поблагодарить всех, кто любит мое творчество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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