В Выборге начался Всероссийский форум «Педагог: профессия, призвание, искусство»

В течение трехдневной программы участники смогут обсудить новые формы обучения, развитие творческого потенциала и интеллекта учеников, а также вопросы престижа профессии учителя.

Дискурс о престиже педагогического труда, являясь одной из центральных тем для российской образовательной повестки, как показывает форум выходит на международный уровень, позволяя охватить и детально представить лучшие российские региональные практики.

Особое внимание на форуме приковано к обсуждению национальной системы учительского роста. Напомним, ранее президент России В.В. Путин заявил, что к 2024 году не менее половины российских учителей должны быть охвачены этой программой. Для этого в Минпросвещения России уже ведут активную работу с новыми подходами к аттестации учителей, возвращением института наставничества и включением в профессиональный педагогический рост новых учительских должностей.

Одной из центральных встреч форума станет открытый диалог Министра просвещения О.Ю. Васильевой с молодыми учителями, в котором министр представит ключевые подходы образовательной политики, а также напрямую обозначит и обсудит меры поддержки, с теми, кто завтра вновь выйдет к школьной доске по своему призванию. Среди заявленных тем обсуждения особую значимость приобретает программа «Земский учитель», разработка которой, как необходимого механизма поддержки и привлечению талантов на село, ведется по прямому поручению Президента России.

Во время форума запланировано совместное заседание рабочих подгрупп "Образование" и "Рынок труда и подготовка кадров" Государственного совета Российской Федерации.

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