2019-05-22T07:32:00+03:00
Общество

Почему высокое давление - это опасно: пять главных вопросов о гипертонии

Гипертония встречается почти у каждого второго человека в нашей стране, но, к сожалению, не многие знают, что она у них есть. Многие люди с высоким артериальным давлением чувствуют себя хорошо и не жалуются на здоровье
Ольга БОРСКАЯ
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Дни борьбы с гипертонией объявляет на своей бесплатной «горячей линии» Фонд «ОРБИ».Дни борьбы с гипертонией объявляет на своей бесплатной «горячей линии» Фонд «ОРБИ».
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Высокое давление - сколько раз мы, поморщившись, отмахивались от этой мысли. “Мошки” в глазах, звон в ушах, одышка, усталость - с кем не случалось? Между тем, гипертония, то есть повышенное артериальное давление, встречается почти у каждого второго россиянина. И может привести к куда более серьезным, даже смертельным диагнозам: инсульту, инфаркту миокарда, слабоумию, слепоте...

Вовремя спохватиться получается не у всех. Чем опасна гипертония, можно ли ее контролировать и как помочь близким - на все эти вопросы готовы ответить врачи-кардиологи.

Дни борьбы с гипертонией объявляет на своей бесплатной “горячей линии” Фонд «ОРБИ». Его основали люди, столкнувшиеся с инсультом в своих семьях. По телефону специалисты рассказывают о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний, дают советы по уходу за близкими, в случае необходимости - оказывают психологическую поддержку. «Горячую линию» ОРБИ проводит при поддержке Фонда президентских грантов.

Регулярно на горячую линию приглашаются профильные специалисты, в том числе и врачи-кардиологи.

В течение трех дней, 22-24 мая, консультации по телефону будут давать зав.кардиологическим отделение МОНИКИ им. Владимирского Анатолий Ялымов и ведущий научный сотрудник института, профессор кафедры факультета усовершенствования врачей Грант Шехян.

ВАЖНО

Телефон “Горячей линии фонда “ОРБИ8 800 707 5229.

Дни борьбы с гипертонией пройдут на линии 22-24 мая с 12 до 18 часов

Звонок бесплатный для всей России.

Звонок по России бесплатный Фото: материалы пресс-служб

Звонок по России бесплатныйФото: материалы пресс-служб

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ФАКТОВ О ГИПЕРТОНИИ

Анатолий Ялымов и Грант Шехян напоминают важные факты о гипертонии, которые должен знать каждый.

1. Что такое гипертония?

Артериальное давление – это давление крови в артериях, то есть тех сосудах, которые переносят обогащенную кислородом кровь от сердца к мозгу и другим органам. В течение дня и ночи и при физических активностях оно естественным образом повышается и это нормально. Но когда кровяное давление стабильно высокое, в том числе в состоянии покоя, это создает колоссальную нагрузку на артерии и сердце.

Артериальная гипертония – это стойкое повышение систолического и/или диастолического артериального давления, которое превышает 140/90ммрт.ст.

Это одно из самых распространенный заболеваний сердечно-сосудистой системы, которое у встречается у 20-30% взрослого населения. Установлено, что у лиц старше 65 лет артериальная гипертония выявляется в 50-65% случаев.

Все нижеперечисленное может увеличить риск артериальной гипертонии:

2. В чем опасность гипертонии?

Основная опасность артериальной гипертонии обусловлена поражением органов - мишеней, что приводит с инвалидизации пациентов и зачастую к смертельным исходам.

Органы - мишени для артериальной гипертонии:

Профессор кафедры факультета усовершенствования врачей Грант Шехян.

Профессор кафедры факультета усовершенствования врачей Грант Шехян.

Зав.кардиологическим отделение МОНИКИ им. Владимирского, к.м.н., доцент Анатолий Ялымов

Зав.кардиологическим отделение МОНИКИ им. Владимирского, к.м.н., доцент Анатолий Ялымов

3. Как вовремя ее распознать?

Вопреки распространенному мнению высокое артериальное давление редко имеет заметные симптомы. Однако среди них можно отметить:

Гипертония встречается почти у каждого второго человека в нашей стране, но, к сожалению, не многие знают, что она у них есть. Многие люди с высоким артериальным давлением чувствуют себя хорошо, не жалуются на головные боли или утомляемость. Поэтому для адекватного контроля за артериальным давлением его необходимо регулярно измерять. Наблюдаться у врача-терапевта или кардиолога не менее раза в год, а при выявлении заболевания не реже раза в полгода.

4. Что делать при первых симптомах?

Необходимы:

5.Основные способы профилактики?

Коррекция факторов риска: бессолевая диета, богата микроэлементами. Ограничение углеводистой пищи (сахар, сдоба, конфеты и т.д.), ограничение жиров животного происхождения (сливочное масло, колбасы, сосиски, жирные сорта мяса и т.д.), борьба с гиподинамией (любые динамические физические нагрузки: ходьба, плавание, велосипед), избегать статические нагрузки (подъем тяжестей).

При выявлении сопутствующих заболеваний наблюдение у профильных врачей-специалистов: эндокринолог (ожирение, высокий холестерин, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и надпочечников), нефролог (хроническая болезнь почек), кардиолог (аритмии сердца, пороки сердца, боли в сердце, обмороки, отеки), невролог (головные боли, обмороки, нарушения движения и чувствительности в конечностях, нарушения речи и памяти), офтальмолог (нарушение зрения, мушки перед глазами, выпадение полей зрения)

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Все, что нужно знать об инсульте: “Горячая линия” фонда “ОРБИ” помогает пациентам и их близким

Сюда за консультацией могут обратиться как близкие людей, столкнувшихся с этим заболеванием, так и те, кто хочет узнать о симптомах и профилактике инсульта (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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