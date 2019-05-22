2019-05-22T20:22:06+03:00
Общество

От Пскова до всероссийского МСУ: мэр города пошел на повышение

В Москве на прошлой неделе была создана Национальная Ассоциация развития местного самоуправления, председателем правления которой стал мэр Пскова Иван Цецерский
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Иван Цецерский. Фото ТАСС/ Алексей ДружининИван Цецерский. Фото ТАСС/ Алексей Дружинин
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Единогласно участники учредительного собрания заявили, что он имеет опыт огромный работы в сфере местного самоуправления - более 20 лет, и, следовательно, сможет успешно применить его на этой должности. Кроме того, это станет для самого Цецерского серьёзным повышением.

«Муниципальная» биография Цецерского начинается в 1998 году. Он, на тот момент начальник гарнизонного Дома офицеров, был впервые избран депутатом Псковской городской Думы. С тех пор успешное избрание повторилось еще 4 раза.

Надо отметить, что параллельно с работой непосредственно в муниципалитете, он также не один год занимался проблемами муниципального самоуправления в составе различных общественных организаций и объединений на региональном и на федеральном уровнях. В 2010 году он был избран председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», в 2011 году - председателем регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления. Кроме того, с 2011 года он входит в состав Совета по развитию местного самоуправления при Президенте Российской Федерации. А в феврале 2019 года он был избран президентом Союза городов Центра и Северо-Запада России. Эта общественная организация объединяет 27 городов с населением около 6 миллионов человек.

Кроме того, Цецерский сыграл ключевую, пожалуй, роль в разработке и принятии новой редакции Устава Пскова. Согласно документу, в муниципалитете вводилась «двуглавая» модель управления, подразумевающая разделение представительских и хозяйственных функций между главой Пскова и главой администрации города. После вступления новой модели в Иван Цецерский в 2009 году был избран депутатами гордумы главой Пскова. И переизбирался на этот пост дважды – в 2012 и 2017 годах. То есть должность главы муниципального образования он занимал больше десяти лет.

Созданная Ассоциация будет координировать усилия общественных организаций, объединяющих российские муниципалитеты и специализирующихся на экспертизе в сфере местного самоуправления. Решением учредительного собрания в новую организацию вошли представители Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО), Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС), Ассоциации городов Поволжья, Союза городов Центра и Северо-Запада России, «Международной Ассамблеи столиц и крупных городов» (МАГ), Ассоциации развития исторических поселений «Русская провинция», Союза российских городов и Ассоциации закрытых территориально-административных образований атомной промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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