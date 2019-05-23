2019-05-23T09:06:40+03:00
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Пианист-виртуоз Денис Мацуев провел открытый урок в московской школе

Народный артист России устроил настоящий концерт и остался безумно доволен царившей в классе "понимающей тишиной"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Встреча пианиста и школьников состоялась в рамках проекта "Уроки музыки", организованного Яндекс.Учебником, Яндекс.Музыкой и Дирекцией образовательных программ в сфере культуры и искусства.Встреча пианиста и школьников состоялась в рамках проекта "Уроки музыки", организованного Яндекс.Учебником, Яндекс.Музыкой и Дирекцией образовательных программ в сфере культуры и искусства.
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Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев провел открытый урок музыки для четвероклашек московской общеобразовательной школы №1234. Народный артист России рассказал и наглядно продемонстрировал детям, что из себя представляет музыка и какие чувства она может вызывать.

Встреча пианиста и школьников состоялась в рамках проекта "Уроки музыки", организованного Яндекс.Учебником, Яндекс.Музыкой и Дирекцией образовательных программ в сфере культуры и искусства. Денис Мацуев оказался одним из лидеров опроса, участники которого выбирали самых интересных современных исполнителей.

На встречу с учениками четвертого класса пианист пришёл вместе со стипендиатами Межрегионального благотворительного фонда "Новые имена" Агафьей Корзун и Елисеем Мысиным. Юные музыканты исполнили произведения Ф.Шопена, Л.Бетховена и П.Чайковского. Мацуев же сыграл "Прелюдию" С.Рахманинова и "Балладу №4 фа минор" Ф.Шопена.

"Это был даже не урок, а настоящий концерт. Я хотел, чтобы дети послушали классическую музыку в особой атмосфере. Меня беспокоит, что в некоторых школах нашей страны уроки музыки вообще не проводятся. И я считаю, что это неправильно. Ребёнок наравне с цифрой и буквой должен знакомиться с нотной грамотой, ведь музыка облагораживает человека", - поделился своим мнением Мацуев.

Он подчеркнул, что ему было одинаково приятно играть как для зрителей в Париже и в Московской консерватории, так и для школьников, ведь "понимающая тишина", царившая в классе, очень дорогого стоит.

"Мне безумно понравилось. Надеюсь, после таких уроков дети будут ещё больше интересоваться музыкой", - сказал народный артист РФ.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в открытых уроках приняли участие другие известные музыканты, включая альтиста Юрия Башмета, саксофонистов Игоря Бутмана и Сергея Летова, а также вокалистку группы Zventa Sventana Тину Кузнецову и многих других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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