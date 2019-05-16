Игорь Бутман, Юрий Башмет, Денис Мацуев проведут открытые уроки в столичных школах

Известнейшие музыканты проведут уроки музыки в школах Москвы, на которых расскажут детям, как появились джаз, хип-хоп и классика. В учителей перевоплотятся Денис Мацуев, Игорь Бутман, Юрий Башмет, Вадим Эйленкриг, Алексей Мунипов и многие другие музыканты.

Не обойдется и без творческих заданий. Например, школьники попробуют создать свои собственные музыкальные композиции, а также смогут взять в руки дирижерскую палочку и научиться управлять оркестром.

Занятия в новом формате пройдут в рамках проекта "Уроки музыки", который запустила компания Яндекс. Такие уроки станут доступны не только москвичам, но и жителям еще 19 регионов. В помощь педагогам Яндекс разработал специальные тестовые сценарии уроков и даже готовые плейлисты, которые уже размещены на сайте проекта. Программа создана в соответствии с федеральными образовательными госстандартами при поддержке Дирекции образовательных программ.