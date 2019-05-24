Что такое дневник питания, и как он помогает похудеть

Все, кто пытается сбросить лишний вес, знают наверняка: чтобы добиться поставленного результата, нужна физическая активность и правильное питание. Кстати, еде нужно уделять максимум внимания. Тренировки до седьмого пота будут напрасны, если вы не перестанете объедаться.

Помочь тут может дневник питания, делится опытом популярный фитнес-блогер, резидент международной компании Enhel Group, основатель инновационной клиники Enhel Wellness Spa Dome Юлия Энхель. Дневник, как тренировочный план, стимулирует вас на свершения, позволит скорректировать свои пищевые привычки и поможет не бросить все на полпути.

ДНЕВНИК ПИТАНИЯ: С ЧЕМ ЭТО ЕДЯТ

По словам Юлии Энхель, человек 21 века ест много и часто. Причем порой - когда он совершенно не голоден. А как отказаться, если ты в компании друзей, или в отпуске - изучаешь гастрономические традиции чужой страны. Мало кто удержится от соблазна поесть «с горя» или когда «пришло время ужина». Кто из нас в такие моменты, обращает внимание на состав продуктов? Единицы! Как раз тут и нужен пищевой дневник, который позволит проанализировать свои вредные привычки и принять меры к их исправлению.

- Только тренированный человек может уловить тот момент, когда он наелся. Еще больше силы воли требуется для того, чтобы остановиться и закончить трапезу. Постоянный самоконтроль вам однозначно поможет. Еще один способ легко расстаться с лишним весом: вода! Полтора- два литра в день - чтоб мозг не путал жажду и голод. Лично я пью ту, что обогащена водородом, - пояснила Юлия Энхель.

Еще один совет от эксперта - обращать внимание на то, что едим. Чем чаще мы будем читать этикетки, тем труднее станет питаться вредными и опасными продуктами.

- Выбирайте экологичные продукты! Моя система питания - японская «радуга». В ней заложена философия и мудрость древнего народа: никаких ограничений. Можно есть все, что создала природа. Главное – чтобы в меру. Золотое правило японцев – подавать к столу только натуральные сезонные продукты. Не зря во всем мире так популярна японская диета, богатая овощами, орехами, и, конечно же, рыбой и морепродуктами. В каждом продукте свой состав микроэлементов и, чтобы организм был удовлетворен и не испытывал дефицит витаминов, набираем все по чуть-чуть, - рассказывает президент международной компании Enhel Group.

yulia.enhel Идеальное тело без особых усилий, спорт в удовольствие... Для многих это кажется невозможным , но для меня это реальность!

Одно фиксирование своих приемов пищи снижение веса не гарантирует. Нужен комплекс процедур: здоровая диета и регулярные физические упражнения. Только такое сочетание позволит заметно скорректировать фигуру и сдвинуть стрелку весов в меньшую сторону.

- Двигайтесь как можно больше, не ленитесь, не придумывайте повод пропустить тренировки. Получайте удовольствие от каждой прожитой секунды, - советует Юлия. - Уверяю: совсем скоро ваше тело скажет «Спасибо. В качестве небольшого вознаграждения позволяйте себе конфету, или сорбе, или бокал вина. Главное, по моему мнению, позволять себе это редко и получать от этого удовольствие. поэтому даже во время отдыха я не забываю про спорт, после которого условная «конфета» не повредит моей фигуре.

Те, кто начинает жить по дневнику питания, сильно удивляются тому, что они едят. Прежде они не замечали в своем рационе скрытые калории. А дневник помог сконцентрироваться на том, что едим. С ним стало проще отказываться от употребления лишних продуктов, регулировать правильный рацион питания, выявлять продукты-аллергены.

ДНЕВНИК ПОМОГАЕТ НЕ СОРВАТЬСЯ С ДИЕТЫ

Перед тем как загонять себя в жесткие рамки, контролировать качество, количество, и частоту еды, нужно разобраться, для чего вообще нужен дневник питания. Победить лишний вес, принять принцип питаться интуитивно и осознанно, прислушаться к ощущениям от еды?

- Как правило, люди не достигают нужного результата. Расслабляются уже после пары-тройки сброшенных килограммов. А потом снова набирают вес - порой, даже больше того, что был до начала марафона здоровья, - рассказывает Юлия. - Поэтому, прежде, чем приступать к решительным действиям, нужно проанализировать свои действия, найти ошибки и исправить их.

Пищевой дневник на первых порах может заменить диетолога. Именно он позволит посмотреть на питание со стороны, проанализировать и найти ошибки. В любом случае, эта правильная привычка откроет вам глаза на источник лишних килограммов. Научит дисциплине и самоанализу.

КАК ВЕСТИ ДНЕВНИК ПИТАНИЯ?

Дневник питания напоминает личный органайзер. Продвинутые пользователи и специалисты рекомендуют не экспериментировать с бумажной классикой и сразу вводить электронный вариант. Достаточно только выбрать приложение для телефона или онлайн сервис. В конце концов, можно просто использовать Exel.

Убедитесь, что вы подробно записывает не только дату и время приема пищи. А также меню и вес трапезы. К примеру, 25 мая 2019 года 18.00 — глазунья из двух яиц, 150 граммов отварной говядины, один огурец, чашка черного чая, одна чайная ложка меда.

Возле каждой записи обязательно нужно оставлять комментарий о причине для приема пищи. На основе этих данных, спустя какое-то время вы сможете найти и проанализировать перекусы без достаточных для этого оснований. Например, 25 мая 2019 года 18.00 - глазунья из двух яиц, 150 граммов отварной говядины, один огурец, чашка черного чая, одна чайная ложка меда. Ужин.

- Будьте честны со своим дневником и с собой. Не скрывайте никакие перекусы, ланчи и кофе-брейки. Поймите, вы делаете это для себя. Записывайте информацию регулярно – память может и подвести. Поэтому лучше фиксировать каждый прием пищи непосредственно после еды. Самое важное – работайте с дневником. Если вы не будете регулярно просматривать и анализировать данные, ведение документа просто теряет смысл, - считает Юлия Энхель.

yulia.enhel Неужели вы не съедите конфету? - отвечаю на этот весьма каверзный;)) вопрос постом: конечно же съем Жизнь в сплошных ограничениях - не мой выбор! Иногда можно позволить себе и конфету, и сорбе, и бокал вина - главное, по моему мнению, позволять себе это редко и получать от этого удовольствие

ЗАВЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дневник питания нужен для того, чтобы точно показывать гастрономическую картину дня: какие продукты вы съели и в какое время. После того, как вы все зафиксировали, проще простого перевести все в калории. Это позволит держать вес под контролем и соблюдать режим питания. Ведь невооруженным глазом достаточно сложно понять правильно вы питаетесь или нет. Вам кажется, что вы ничего не едите или мало едите в течение дня, а лишний вес набирается.

Одна из основных задач дневника питания — это гармонизация белков, жиров и углеводов. Оптимальный баланс этих веществ приводит к отличному самочувствию и бесперебойной работе организма.

- Очень важно, чтобы и белки, и жиры, и углеводы обязательно присутствовали в нашем рационе, независимо от стоящей задачи. Важно не только считать полученные и потраченные калории, но и следить за соотношением между БЖУ. Учеными было установлено следующее соотношение БЖУ для здорового функционирования организма: из белков мы должны получать 20–40% калорий, из жиров 25%–35%, из углеводов 30–50%. Чтобы безопасно снизить вес именно за счет жира, формула БЖУ должна быть такой: 40–50% — белки, 25–35% — жиры, 15–25% — углеводы, — советует Юлия Энхель.

Это лишь усредненные показатели, все индивидуально и требует консультации врача.