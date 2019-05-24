2019-05-24T16:09:55+03:00
Здоровье

Что такое дневник питания, и как он помогает похудеть

Записывая все, что ты ешь, можно легко избавиться от ненужных перекусов и вредных продуктов. Рассказываем, с чего начать [советы эксперта]
Поделиться:
Наш эксперт - популярный фитнес-блогер, основатель инновационной клиники Enhel Wellness Spa Dome Юлия Энхель. Фото из личного архива.Наш эксперт - популярный фитнес-блогер, основатель инновационной клиники Enhel Wellness Spa Dome Юлия Энхель. Фото из личного архива.
Изменить размер текста:

Все, кто пытается сбросить лишний вес, знают наверняка: чтобы добиться поставленного результата, нужна физическая активность и правильное питание. Кстати, еде нужно уделять максимум внимания. Тренировки до седьмого пота будут напрасны, если вы не перестанете объедаться.

Помочь тут может дневник питания, делится опытом популярный фитнес-блогер, резидент международной компании Enhel Group, основатель инновационной клиники Enhel Wellness Spa Dome Юлия Энхель. Дневник, как тренировочный план, стимулирует вас на свершения, позволит скорректировать свои пищевые привычки и поможет не бросить все на полпути.

ДНЕВНИК ПИТАНИЯ: С ЧЕМ ЭТО ЕДЯТ

По словам Юлии Энхель, человек 21 века ест много и часто. Причем порой - когда он совершенно не голоден. А как отказаться, если ты в компании друзей, или в отпуске - изучаешь гастрономические традиции чужой страны. Мало кто удержится от соблазна поесть «с горя» или когда «пришло время ужина». Кто из нас в такие моменты, обращает внимание на состав продуктов? Единицы! Как раз тут и нужен пищевой дневник, который позволит проанализировать свои вредные привычки и принять меры к их исправлению.

- Только тренированный человек может уловить тот момент, когда он наелся. Еще больше силы воли требуется для того, чтобы остановиться и закончить трапезу. Постоянный самоконтроль вам однозначно поможет. Еще один способ легко расстаться с лишним весом: вода! Полтора- два литра в день - чтоб мозг не путал жажду и голод. Лично я пью ту, что обогащена водородом, - пояснила Юлия Энхель.

Еще один совет от эксперта - обращать внимание на то, что едим. Чем чаще мы будем читать этикетки, тем труднее станет питаться вредными и опасными продуктами.

- Выбирайте экологичные продукты! Моя система питания - японская «радуга». В ней заложена философия и мудрость древнего народа: никаких ограничений. Можно есть все, что создала природа. Главное – чтобы в меру. Золотое правило японцев – подавать к столу только натуральные сезонные продукты. Не зря во всем мире так популярна японская диета, богатая овощами, орехами, и, конечно же, рыбой и морепродуктами. В каждом продукте свой состав микроэлементов и, чтобы организм был удовлетворен и не испытывал дефицит витаминов, набираем все по чуть-чуть, - рассказывает президент международной компании Enhel Group.

yulia.enhelyulia.enhel
Идеальное тело без особых усилий, спорт в удовольствие... Для многих это кажется невозможным , но для меня это реальность!
4921 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Одно фиксирование своих приемов пищи снижение веса не гарантирует. Нужен комплекс процедур: здоровая диета и регулярные физические упражнения. Только такое сочетание позволит заметно скорректировать фигуру и сдвинуть стрелку весов в меньшую сторону.

- Двигайтесь как можно больше, не ленитесь, не придумывайте повод пропустить тренировки. Получайте удовольствие от каждой прожитой секунды, - советует Юлия. - Уверяю: совсем скоро ваше тело скажет «Спасибо. В качестве небольшого вознаграждения позволяйте себе конфету, или сорбе, или бокал вина. Главное, по моему мнению, позволять себе это редко и получать от этого удовольствие. поэтому даже во время отдыха я не забываю про спорт, после которого условная «конфета» не повредит моей фигуре.

Те, кто начинает жить по дневнику питания, сильно удивляются тому, что они едят. Прежде они не замечали в своем рационе скрытые калории. А дневник помог сконцентрироваться на том, что едим. С ним стало проще отказываться от употребления лишних продуктов, регулировать правильный рацион питания, выявлять продукты-аллергены.

ДНЕВНИК ПОМОГАЕТ НЕ СОРВАТЬСЯ С ДИЕТЫ

Перед тем как загонять себя в жесткие рамки, контролировать качество, количество, и частоту еды, нужно разобраться, для чего вообще нужен дневник питания. Победить лишний вес, принять принцип питаться интуитивно и осознанно, прислушаться к ощущениям от еды?

- Как правило, люди не достигают нужного результата. Расслабляются уже после пары-тройки сброшенных килограммов. А потом снова набирают вес - порой, даже больше того, что был до начала марафона здоровья, - рассказывает Юлия. - Поэтому, прежде, чем приступать к решительным действиям, нужно проанализировать свои действия, найти ошибки и исправить их.

Пищевой дневник на первых порах может заменить диетолога. Именно он позволит посмотреть на питание со стороны, проанализировать и найти ошибки. В любом случае, эта правильная привычка откроет вам глаза на источник лишних килограммов. Научит дисциплине и самоанализу.

КАК ВЕСТИ ДНЕВНИК ПИТАНИЯ?

Дневник питания напоминает личный органайзер. Продвинутые пользователи и специалисты рекомендуют не экспериментировать с бумажной классикой и сразу вводить электронный вариант. Достаточно только выбрать приложение для телефона или онлайн сервис. В конце концов, можно просто использовать Exel.

Убедитесь, что вы подробно записывает не только дату и время приема пищи. А также меню и вес трапезы. К примеру, 25 мая 2019 года 18.00 — глазунья из двух яиц, 150 граммов отварной говядины, один огурец, чашка черного чая, одна чайная ложка меда.

Возле каждой записи обязательно нужно оставлять комментарий о причине для приема пищи. На основе этих данных, спустя какое-то время вы сможете найти и проанализировать перекусы без достаточных для этого оснований. Например, 25 мая 2019 года 18.00 - глазунья из двух яиц, 150 граммов отварной говядины, один огурец, чашка черного чая, одна чайная ложка меда. Ужин.

- Будьте честны со своим дневником и с собой. Не скрывайте никакие перекусы, ланчи и кофе-брейки. Поймите, вы делаете это для себя. Записывайте информацию регулярно – память может и подвести. Поэтому лучше фиксировать каждый прием пищи непосредственно после еды. Самое важное – работайте с дневником. Если вы не будете регулярно просматривать и анализировать данные, ведение документа просто теряет смысл, - считает Юлия Энхель.

yulia.enhelyulia.enhel
Неужели вы не съедите конфету? - отвечаю на этот весьма каверзный;)) вопрос постом: конечно же съем Жизнь в сплошных ограничениях - не мой выбор! Иногда можно позволить себе и конфету, и сорбе, и бокал вина - главное, по моему мнению, позволять себе это редко и получать от этого удовольствие
5308 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЗАВЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дневник питания нужен для того, чтобы точно показывать гастрономическую картину дня: какие продукты вы съели и в какое время. После того, как вы все зафиксировали, проще простого перевести все в калории. Это позволит держать вес под контролем и соблюдать режим питания. Ведь невооруженным глазом достаточно сложно понять правильно вы питаетесь или нет. Вам кажется, что вы ничего не едите или мало едите в течение дня, а лишний вес набирается.

Одна из основных задач дневника питания — это гармонизация белков, жиров и углеводов. Оптимальный баланс этих веществ приводит к отличному самочувствию и бесперебойной работе организма.

- Очень важно, чтобы и белки, и жиры, и углеводы обязательно присутствовали в нашем рационе, независимо от стоящей задачи. Важно не только считать полученные и потраченные калории, но и следить за соотношением между БЖУ. Учеными было установлено следующее соотношение БЖУ для здорового функционирования организма: из белков мы должны получать 20–40% калорий, из жиров 25%–35%, из углеводов 30–50%. Чтобы безопасно снизить вес именно за счет жира, формула БЖУ должна быть такой: 40–50% — белки, 25–35% — жиры, 15–25% — углеводы, — советует Юлия Энхель.

Это лишь усредненные показатели, все индивидуально и требует консультации врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Черные точки на носу
Неизвестно, боялись ли так сильно черных точек на носу наши бабушки, но современная девушка после рекламной атаки телевизора готова положить жизнь и не одну полоску на нос ради того, чтобы избавиться от них. Помимо «наклеек красоты» в ход идут тоники, скр
Три необычных предвестника инфаркта
Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво. А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы
Обзор инновационного лазерного оборудования: новенький MeDioStar Monolith и универсальный MeDioStar NeXT PRO
На качество и безопасность лазерной эпиляции прежде всего влияет два фактора – профессионализм специалиста, а также модель оборудования, на котором проводится процедура
Новости 24
Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта разрешения конфликта в Донбассе
Росавиация одобрила строительство аэропорта «Сиверский» в Ленинградской области
Ритейлеры предупредили о возможном росте цен из-за дорогого эквайринга
В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысяч долларов в сумке
Американская журналистка сравнила игру сборной РФ по хоккею с легкой атлетикой
Последнюю пациентку, пострадавшую в авиакатастрофе с "Суперджетом", выписали из НИИ Вишневского
Зеленский провел встречу с членами СБУ и представителями Украины в контактной группе
В Финляндии установили памятник бойцам лыжного батальона Красной Армии
МИД РФ предостерег россиян от посещения людных мест во Франции
Возрастную маркировку на произведения литературы могут отменить
Хоккеист Яшин спрогнозировал удачную игру нашей сборной в полуфинале на ЧМ в Словении
Греф: Сбербанк не сможет продать украинскую "дочку" в ближайшие полгода
Заслуженный учитель РФ призвал не расследовать БДСМ-флешмоб в школе
"Бавария" готовит официальное предложение по Лерою Сане
Зеленский отменил проведенные Порошенко кадровые перестановки
Порошенко стал фигурантом третьего уголовного дела
На воду был спущен первый российский круизный лайнер
В администрации Зеленского заявили, что депутаты обманули президента
Перед последним звонком выпускные платья дешевеют