Инновационную повестку обсудят на ПМЭФ-2019

На сессии «Инновационная деятельность в странах БРИКС: основные направления и перспективы развития сотрудничества» участники рассмотрят инновации как один из важнейших драйверов экономического развития стран БРИКС. Модератором сессии выступит президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин. В дискуссии примут участие: исполнительный председатель Mmakau Mining Pty Бриджит Радебе, председатель совета директоров China COSCO Shipping Corporation Limited Лижун Сюй, вице-президент Нового банка развития Владимир Казбеков, основатель, председатель совета директоров Global Rus Trade Анна Нестерова, временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер, президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Мирон Тацюн и другие. Участники обсудят, каковы перспективы развития инновационного сотрудничества в рамках «пятерки», какие пути совершенствования инструментов государственной поддержки инновационной деятельности возможны и как Новый банк развития БРИКС может участвовать в финансировании совместных инвестиционных проектов и исследований в области инноваций.

Еще одной темой экономики инноваций станет «умная специализация регионов». В Стратегии пространственного развития, в целях повышения эффективности оказания мер государственной поддержки, для всех субъектов на основе их конкурентных преимуществ определены перспективные экономические специализации. Одним из инструментов «приземления» эффективных специализаций и повышения инновационной активности регионов может стать «умная специализация». Модератором сессии «Экономика инноваций: возможности „умной специализации“ регионов» выступит управляющий партнер по странам СНГ, заместитель руководителя по работе с клиентами по странам Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии компании EY Александр Ивлев. Участники встречи: генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев, член правления, управляющий директор ООО «СИБУР» Алексей Козлов, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, генеральный директор Объединенной компании «Русал» Евгений Никитин, генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов. Ключевые темы обсуждения в рамках сессии: Какой подход применяется в России для осуществления государственной поддержки отраслей экономики? Какова методология выбора приоритетов «умной специализации» и ее адаптация в условиях России? Какая система управления, механизмы, инструменты и процедуры реализации необходимы на федеральном уровне для внедрения «умной специализации»? Государство, регион или бизнес – кто должен играть лидирующую роль при определении «умных специализаций»? Как соотносить инструменты поддержки территорий и требования международных организаций?

«В вопросе перехода к устойчивому развитию важную роль играет реализация планов в соответствии со стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Своевременное внедрение инноваций – это стратегическая задача, от решения которой зависит конкурентоспособность нашей страны на мировой арене уже в ближайшем будущем», – отметил управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.

Оператором ПМЭФ выступает Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.