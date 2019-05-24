Взрыв в центре Лиона: террорист приехал на велосипеде и оставил бомбу у входа в магазин

В 17:30 по местному времени в центре Лиона на улице Виктора Гюго прогремел взрыв. 13 человек ранено, лишь чудом обошлось без погибших. Похоже, преступник намеренно выбрал для атаки пятничный вечер, когда прохожих здесь особенно много.

Полиция сразу получила записи с камер наблюдения: некий парень прикатил на велосипеде к популярной сетевой булочной Brioche Doree, оставил у входа сумку с бомбой и точно так же уехал. Уже известны его приметы: «мужчина европейской или североафриканской внешности, лицо обмотано шарфом, в тёмных очках».

«В мыслях я с ранеными в Лионе», — отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон, назвав инцидент «атакой» (тем самым де-факто признав, что это именно теракт).

— «Атака велосипедиста» наполнена мрачным символизмом: по всей в Европе прямо сейчас происходят выборы в Европарламент, по идее, меры безопасности должны быть на высоте. Но нет — террористы показывают, кто в «европейском доме» на самом деле хозяин. Наконец, булочная со знаменитым багетом — это символ национальной французской культуры, которую боевики ненавидят и мечтают заменить своей, — полагает политолог, эксперт Уральского информационно-аналитического центра Михаил Фрибен.

Спецслужбы Пятой Республики приведены в повышенную готовность, в Лион переброшены антитеррористические подразделения. Поиски боевика и его возможных сообщников продолжаются.

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Посольство РФ сообщило, что россияне не пострадали при взрыве в Лионе

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