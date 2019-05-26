Католики рассчитывают вернуть во Францию веру с помощью Патриарха Кирилла

В воскресенье вечером нарядные французы и русские, католики и православные спешили в Страсбургский Нотр-Дам, где давал концерт хор Киевских духовных школ.

У алтаря собора XV века Патриарха Кирилла встречал католический архиепископ Страсбурга Люк Равель.

- На протяжении долгого времени это здание оставалось самым высоким строением, когда-либо построенным человеком. Его стрела возвышается на 142 метра. Но сегодня во Франции многие забывают Бога, - признал Равель. - Вера проявляется в конкретных делах. Надеюсь, что ваш визит позволит вере вернуться на эту землю!

В Страсбургском Нотр-Даме дал концерт хор Киевских духовных школФото: Елена ЧИНКОВА

Напоминая, что во Франции в этот день избираются депутаты Европарламента (лидерство у партии Марин Ле Пен. - Ред.), архиепископ призвал политиков не отворачиваться от христианства.

- Европа должна придерживаться своих христианских корней. Мы призываем христиан Востока и Запада Европы вместе свидетельствовать о величии Христа, чтобы новый Европарламент признавал доминирование христианской культуры. Подобное заявление прозвучало из уст Папы Франциска, - заключил он.

Патриарха Кирилла встречал католический архиепископ Страсбурга Люк РавельФото: Елена ЧИНКОВА

- Быть христианином всегда было непросто. Нет ничего более важного, чем свидетельство о вере в собственной жизни. Сегодня ни у кого из здесь присутствующих это не представляет опасности для жизни и карьеры, тем не менее мы не всегда готовы к этому свидетельству, - заметил Святейший.

В дар католикам он преподнес пасхальное яйцо, а те - частицу мощей святой Клотильды, покровительницы Эльзаса, погибшей 1300 лет назад.

Страсбург.

КСТАТИ

"В России строим по три в сутки": Патриарх освятил первый русский храм в Страсбурге

В воскресенье утром над Страсбургом зазвонили православные колокола. Долгая стройка завершилась, и освящать первый русский храм в этом городе на границе Франции и Германии прибыл лично Патриарх Кирилл. Прихожане, которые до этого молились в перестроенном гараже, уже организовали выпуск медово-ежевичных вин и меда с изображением этого величественного храма Всех Святых бело-мятных цветов, совместного проекта российских и французских архитекторов. Вкусную продукцию с новым символом Страсбурга, как выяснилось, изготавливает в Германии отец одной из прихожанок. (подробности)