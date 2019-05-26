"В России строим по три в сутки": Патриарх освятил первый русский храм в Страсбурге

В воскресенье утром над Страсбургом зазвонили православные колокола. Долгая стройка завершилась, и освящать первый русский храм в этом городе на границе Франции и Германии прибыл лично Патриарх Кирилл. Прихожане, которые до этого молились в перестроенном гараже, уже организовали выпуск медово-ежевичных вин и меда с изображением этого величественного храма Всех Святых бело-мятных цветов, совместного проекта российских и французских архитекторов. Вкусную продукцию с новым символом Страсбурга, как выяснилось, изготавливает в Германии отец одной из прихожанок.

В воскресенье утром над Страсбургом зазвонили православные колоколаФото: Елена ЧИНКОВА

-За все время я ни разу не получил ни одной жалобы на стройку и саму идею. Жители квартала, как и я, горячо поддерживали возведение такого красивого храма, - рассказал мэр Страсбурга Ролан Рис. За помощь в строительстве предстоятель РПЦ наградил его орденом преподобного Серафима Саровского III степени и поблагодарил французов за поддержку проекта.

-Перед нами огромное количество житейских проблем. Многие, кто здесь сегодня, после обеда уже погрузятся в суету. Но как возрастать силе духа? До первого посещения супермаркета, где цели приземляются и о всяком духе человек забывает? Поэтому нужны такие места, где бы человек мог почувствовать свою близость к Богу. В России мы это очень хорошо поняли: мы строим примерно три храма в сутки, 30 тысяч храмов за 10 лет. Не от того, что слишком много денег и не знаем, куда их потратить. Народ, прошедший через годы атеизма, умом и сердцем понял, что без Бога ничего не получится. Верим, что и на Западе люди осознают огромную необходимость в том, чтобы духовная жизнь становилась сильнее.

Прихожане, которые до этого молились в перестроенном гараже, уже организовали выпуск медово-ежевичных вин и меда с изображением этого величественного храмаФото: Елена ЧИНКОВА

А в понедельник Патриарх проведет переговоры с руководством Совета Европы. Речь, в частности, пойдет о дискриминации киевскими властями Украинской православной церкви. В работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) российские парламентарии, напомним, не участвуют после крымского референдума. В июне будет решаться вопрос о возможном возвращении нашей делегации в ПАСЕ, чему активно препятствует Украина.

Страсбург.