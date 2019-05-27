Стоимость ОСАГО в Москве выросла из-за кавказских мошенников?

В Москве ряд крупных страховщиков повысили тарифы на ОСАГО. Ставка выросла с 3600 до 4118 рублей (на 14%), официально подтвердили «КП» в компаниях «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах».

Рост цен на автостраховки объясняют удорожанием запчастей, что в свою очередь повлекло рост выплат владельцам машин.

- Из-за роста стоимости запчастей мы видим значительный рост средней выплаты по ОСАГО, как в Москве, так и в ряде других регионов России. Это приводит к снижению рентабельности бизнеса компании, - сказал «КП» директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров. - Поэтому в Москве мы вернулись к ставке, которая действовала до 9 апреля 2019 года. Тарифы вырастут и в регионах.

В «Ингосстрахе» также напомнили о том, что ранее в этом году тарифы на ОСАГО снижались.

- Понижение тарифа в Москве произошло 11 апреля, когда имелись только предварительные итоги первого квартала, - прокомментировал руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. - После дополнительного анализа мы пришли к выводу, что нужно вернуться на прежние значения тарифа.

Значит ли это, что вслед за лидерами отрасли ОСАГО подорожает у всех?

Эксперты напоминают, что с января 2019 года Центробанк расширил тарифный коридор на 20%. К примеру, раньше базовая ставка полиса на легковушку была от 3432 до 4118 рублей, теперь от 2746 до 4942 рублей. Страховщики могут как повышать, так и снижать цены.

- Повышение стоимости ОСАГО не является чем-то страшным: страховые компании регулярно меняют тарифы как вниз, так и вверх, - говорит «КП» эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. - Например, «Ингосстрах» сообщил о снижении базовой ставки в Санкт-Петербурге и Саратове на 14% и 20% соответственно, а «Росгосстрах» понизил цену в Удмуртии (15%), Костроме (14,5%), Туле (13,5%).

Однако эксперт отметил, что цены вверх тянут так называемые «токсичные» регионы - те, где традиционно высока доля мошенничеств с полисами ОСАГО.

- Это регионы Южного и Северо-Кавказского федерального округа, - уточнил Николаев. - В прошлом году порядка 30% всех выплат по ОСАГО пришлось именно на автомошенников. Компании вынуждены компенсировать убытки. Повышать цены для регионов сейчас проблематично, тогда как более сытая Москва может и потерпеть нагрузку.

В Российском союзе автостраховщиков сообщили «КП», что предпосылок роста тарифов «не ощущают».

- В целом по России с начала года тарифы упали на 5,57%, - подчеркивает Евгений Уфимцев, исполнительный директор Союза автостраховщиков. - Только в «токсичных» регионах средний тариф поднялся у кого на 6%, у кого - на 10%, - подчеркнули в организации.

Обычным автолюбителям явно паниковать не стоит, считает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

- У нас около 48 страховых компаний, а цены подняли единицы. У автовладельцев всегда есть выбор. Это и есть конкуренция, - считает Шкуматов.

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