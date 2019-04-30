В ОПГ, торговавшей поддельными полисами КАСКО и ОСАГО, нет полицейских и работников прокуратуры

Во вторник, 30 апреля, новостные ленты облетела новость о задержании в Москве организованной преступной группировки, торговавшей фальшивыми страховыми полисами. Некоторые СМИ сообщили, что в списке подозреваемых якобы есть бывшие и действующие сотрудники полиции и прокуратуру. Однако эти сведения не имеют отношения к действительности.

- В производстве находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования". В рамках расследования указанного уголовного дела по подозрению в совершении преступления столичными полицейскими задержано 12 человек. Среди них нет сотрудников правоохранительных органов, - сообщил «Комсомолке» Юрий Титов, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Москве.

Напомним, задержания совместно с ФСБ были проведены в ночь на 29 апреля. Банда была в разработке около полугода. По версии следствия, фигуранты поставили на поток продажу фальшивых полисов КАСКО и ОСАГО. В списке пострадавших более тысячи жителей столицы. Сумма ущерба пока не установлена. «Комсомолка» следит за ходом расследования.