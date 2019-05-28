Скандальное видео с Евгением Кузнецовым: в НХЛ пока не готовы говорить о расследовании

Чего же может стоить один гол в спорте! Забей наши хоккеисты в полуфинале гол финнам и все могло быть иначе. Невезение, случайность… И вот уже самолет сборной Суоми сопровождают по дороге домой финские истребители, а наших хоккеистов ругают почем зря.

И вот уже в сетях всплывает ролик с хоккеистом Кузнецовым из Вашингтона, который находится в гостиничном номере, на кровати какая-та женщина, а на столе белый порошок. И наши великолепный игрок, который правда не смог блеснуть на чемпионате мира, уже начинает оправдываться. Заявляет, что никогда не принимал наркотики, а видео сделано год назад в Лас-Вегасе, когда он после победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли зашел в один из номеров своих знакомых.

В сеть слили кадры с хоккеистом Евгением Кузнецовым. На них — номер в отеле, спящая девушка и белый порошок

- Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной… Если ко мне есть вопросы, я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу, - прокомментировал Кузнецов сайту "Спорт-Экспресс".

На ролик реагируют в НХЛ, правда заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли заявляет, что еще «слишком рано» говорить о расследовании.

А вот «Вашингтон» отнесся более серьезно:

«Нам стало известно о видео с участием Евгения Кузнецова, которое появилось в социальных сетях. В настоящее время мы находимся в процессе сбора фактов», - говорится в сообщении.

Проверку начало и наше министерство спорта.

История с Кузнецовым, конечно, неприятный эпизод в его карьере. Надеемся, что все так и было, как говорит хоккеист. Но и она не ставит крест на всем чемпионате мира, который мы смотрели как никогда внимательно и радовались за почти возродившуюся Красную машину. Только за всем этим новым скандалом все почему-то забывают, что впервые за много лет вообще все наши лучшие хоккеисты приехали в сборную, никто не отказался, как это бывало уже не раз. И это единство многим не понравилось. А осечка в полуфинале стала для кого-то хорошим поводом перевернуть всю ситуацию с ног на голову.

Но спорт существует на только для того, чтобы померится силами с другими странами, но и выпустить пар болельщикам. И мы благодарим наших хоккеистов за те эмоции, которые они нам дарили эти две недели. И надеемся, что та единственная шайба в ворота нашей сборной от финнов не станет шайбой преткновения в нашем обществе, где сквер и храм могут вызвать настоящие столкновения.