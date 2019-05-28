2019-05-28T07:58:27+03:00
Спорт

"Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь": хоккеист Евгений Кузнецов о скандальном видео со своим участием

Ранее в Сети был опубликован ролик, на котором спортсмен разговаривает по телефону, а перед ним на столе находится неизвестный белый порошок
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Евгений Кузнецов прокомментировал скандальный видеоролик, появившийся в сетиЕвгений Кузнецов прокомментировал скандальный видеоролик, появившийся в сетиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Хоккеист сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал скандальный видеоролик. Накануне в Twitter появились кадры с мужчиной, похожим на Евгения Кузнецова. На них человек разговаривает по телефону, перед ним на столе находится неизвестный белый порошок, а позади спит девушка. Евгений Кузнецов не стал отрицать, что человек на кадрах - именно он. Но подчеркнул, что не имеет отношения к происходящему.

- Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы – я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу, - прокомментировал Кузнецов сайту "Спорт-Экспресс".

На записи видно спящую девушку Фото: скрин с видео

На записи видно спящую девушкуФото: скрин с видео

Он также отметил, что данному видео год. По его словам, действие происходило в Лас-Вегасе, когда его команда "Вашингтон Кэпиталз" выиграла Кубок Стенли.

- Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе – позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее, - подчеркнул спортсмен.

На несколько секунд в кадре появляется человек, похожий на Евгения Кузнецова Фото: скрин с видео

На несколько секунд в кадре появляется человек, похожий на Евгения КузнецоваФото: скрин с видео

Евгений Кузнецов связал появление видео в сети именно сейчас с недавним Чемпионатом мира: "кто-то решил словить хайп на поражении сборной".

Спустя несколько часов отреагировал клуб хоккеиста. Представитель "Вашингтон Кэпиталз" подчеркнул, что клуб собирает все факты по появившемуся видео с форвардом команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгением Кузнецовым.

- В настоящее время мы находимся в процессе сбора фактов и на данный момент больше не будем давать комментариев по этому поводу, - отметил представитель, сообщает "Washington Post".

При этом заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подчеркнул, что о формальном расследовании по этому вопросу говорить пока преждевременно.

- Конечно, нам нужно понять факты и обстоятельства. Я не называл бы это формальным расследованием. У меня есть много вопросов по этой ситуации, - заявил Дэйли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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