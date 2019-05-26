2019-05-26T19:30:01+03:00
Спорт

Спасибо за характер, мужики! Сборная России выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею, победив Чехию по буллитам

Итог матча Россия - Чехия не оставит никого равнодушным - очень много сил было потрачено для победы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия сыграла с Чехией в матче за 3-е место на чемпионате мира 2019.Россия сыграла с Чехией в матче за 3-е место на чемпионате мира 2019.Фото: REUTERS
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За последнее десятилетие хоккеисты сборной России, если доходили до матча за 3-е место на чемпионатах мира, проигрывали только однажды - команде Чехии в 2011 году со счетом 4:7. После неожиданного поражения в полуфинале от команды Финляндии со счетом 0:1 команде Ильи Воробьева в последний день чемпионата мира предстоял финальный поединок - предстояло поспорить за "бронзу" как раз таки с чехами.

Наставник сборной Чехии был сдержанным на эмоции иногда. Фото: REUTERS

Наставник сборной Чехии был сдержанным на эмоции иногда.Фото: REUTERS

На эту игру тренеры сборной России сделали лишь одну замену - не взяли в заявку хоккеиста Никиту Нестерова. А в воротах - оставили одного из главных героев последнего сезона НХЛ в "Тампа-Бэй" Андрея Василевского.

Счет в "бронзовом финале" был открыт уже в первом периоде матча - Григоренко с паса Сергачева открыл счет на 13-й минуте игры. Но! Но Ржепик довольно быстро ответил, сквитав шайбу меньше чем через минуту - 1:1 и от нашей радости ничего не осталось.

В начале поединка чехи быстро отыгрались после первой пропущенной шайбы. Фото: REUTERS

В начале поединка чехи быстро отыгрались после первой пропущенной шайбы.Фото: REUTERS

Прошло всего пять минут и наши соперники вовсе вышли вперед. Доминик Кубалик, оставленный у ворот сборной России в одиночестве, был беспощаден к нам, мощно пробив по воротам Андрея Василевского.

Наши празднуют очередную шайбу в ворота сборной Чехии. Фото: REUTERS

Наши празднуют очередную шайбу в ворота сборной Чехии.Фото: REUTERS

Но все же россияне довольно быстро смогли "вернуться в игру". Уже на 31-й секунде второго тайма Артем Анисимов сделал бросок в сторону ворот Чехии, не надеясь на что-либо Однако же подставленная клюшка игрока чехов Гудаса помогла нам - рикошет и шайба влетела в ворота чехов.

Счет 2:2 на старте второго периода практически "заморозил" ход встречи. На второй перерыв команды ушли при тех же цифрах на табло. И, в теории, решение вопроса о победителе должно было решиться в третьем периоде поединка.

Вратарь сборной России Андрей Василевский. Фото: REUTERS

Вратарь сборной России Андрей Василевский.Фото: REUTERS

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 2:2. И даже овертайм не выявил победителя. И тогда исход поединка пришлось решать в серии послематчевых буллитов.

И наши оказались сильнее чехов, одержав победу 3:2. Решающий буллит был записан на счет капитана - Ильи Ковальчука.

Всеми силами россияне пытались забросить шайбу в ворота сборной Чехии. Фото: REUTERS

Всеми силами россияне пытались забросить шайбу в ворота сборной Чехии.Фото: REUTERS

Следующий чемпионат мира по хоккею пройдет в 2020 году с 8 по 24 мая в Швейцарии. Турнир примут Цюрих и Лозанна. Наша команда точно примет участие в этом ЧМ, однако же составы всех групп определятся чуть позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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