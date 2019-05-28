Первыми культурные сорта яблонь начали выводить медведи и мамонты

Из исторических источников мы знаем, что уже в античные времена люди разводили яблоневые сады и лакомились вкусными плодами. Древнеримский писатель Плиний Старший описывал 36 сортов яблок, которые выращивали в то время. Генетические исследования подтвердили, что люди стали культивировать яблони 3-4 тысяч лет назад. Однако, сам процесс одомашнивания диких яблонь начался гораздо раньше - миллионы лет назад, когда люди не могли вмешаться в этот процесс, потому что их еще не существовало. Например, выяснилось, что предок современных яблок сам в свою очередь является результатом скрещивания по крайней мере четырех популяций диких яблок. Кроме того, многие дикие разновидности обладают набором черт, свойственных для культурного растения: в частности размеры плодов дикой тянь-шаньской яблони не уступают яблокам, которые выводят современные селекционеры. Кто же был этим таинственным садовником, окультурившим яблоню миллионы лет назад? Ответ на этот вопрос решил найти палеоботаник Роберт Шпенглер из Института Макса Планка (Германия).

Как известно, большие, сладкие и сочные фрукты растут не потому что это красиво и эстетично, а для того, чтобы привлечь животных и использовать их в качестве транспортного средства. Ведь, как справедливо отмечает народная мудрость, яблоко от яблони падает недалеко, а съеденные зверем семечки через некоторое время окажутся на почтительном расстоянии от родительского дерева. Таким образом, растение завоевывает все новые и новые территории. Исходя из этого соображения, профессор Шпенглер выдвинул гипотезу, согласно которой первыми «селекционерами» стали крупные млекопитающие. Некоторые такие животные, например медведи и домашние лошади, и сегодня едят яблоки и выступают в качестве вольных «сеятелей». Но из-за небольшой численности их вклад сейчас практически незаметен. Но пару миллионов лет назад на просторах Евразии господствовали представители плейстоценовой мегафауны: медведи, мамонты, шерстистые носороги, гигантские олени... Причем, водились они в огромных количествах и вполне могли заниматься селекцией, отдавая предпочтение самым крупным и вкусным плодам.

Шпенглер обратил внимание, что после того, как представители мегафауны вымерли, расселение яблонь практически прекратилось. Причем ареал распространения плодовых деревьев даже после окончания Ледникового периода точно совпадал с границами старых ледниковых зон. То есть яблоневые «сады» остановились в пределах тех районов, куда их доставили крупные доисторические животные. Колонизировать новые территории было невозможно, потому что исчезли распространители семян.

И только около 10 тысяч лет назад, когда в этих местах появились люди, яблони продолжили свою экспансию: археологи обнаружили огрызки яблок по обочинам Великого Шелкового пути. Ну, а дальше наши предки продолжили дело своих четвероногих предшественников и завершили одомашнивание яблони. Сейчас в мире насчитывается более 10 тысяч сортов самого популярного на Земле фрукта.

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