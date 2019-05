Люди произошли от грибов

Миллиард лет — страшно даже подумать — таким древним оказался гриб, обнаруженный на Севере Канады. Его исследовали ученые, ведомые Корентином Лороном (Corentin C. Loron) из Университета Льежа (Early Life Traces & Evolution–Astrobiology Laboratory, UR Astrobiology, Geology Department, University of Liеge, Belgium). О результатах доложили в журнале Nature.

Спору и нити гриба возрастом в миллиард лет.

Окаменелые останки гриба в виде его крошечных — в десятую долю миллиметра - сферических спор «грибники» нашли в отложениях сланца. Разглядели, что сферы эти — многоклеточные, переплетены нитями. И те и другие содержали хитин, который свойственен грибам — они имеется даже у современных.

Гриб возрастом в миллиард лет оказался примерно на 600 миллионов лет — почти на целую вечность - старше своих собратьев из числе тех, которые попадались раньше. И совсем не исключено, что он и его современники появились на Земле одними из первых. И развиваясь, стали прародителями всех других существ. В том числе и людей. Ведь грибы и животные эволюционно тесно связаны. Мы все — заднежгутиковые — опистоконты, говоря еще боле научно. То есть, представляем одну родственную группу.

Родственная спора: мы и грибы одной породы - заднежгутиковые.

Гриб-предок получил название Ourasphaira giraldae. Древнейшие животные, найденные учеными, гораздо моложе него. Например, дикинсонии (Dickinsonia) — эдакие мягкие симметричные лепешки, напоминавшие то ли перья то ли пальмовые ветви — завелись на Земле 558 миллионов лет назад. И возможно, стали потомками грибов. Их кстати, и самих одно время считали грибами. Но в итоге причислили к животным.

Первое живое существо - потомок гриба, но не гриб.

Вернемся однако к грибам...И вспомним телевизионную мистификацию Сергея Курехина и Сергея Шолохова, которую они устроили в далеком 1991 году в передаче «Пятое колесо». Показали смелый даже по тем временам сюжет «Ленин-гриб». Шуточный, конечно. Но вот прошли годы и у него появилась весьма серьезная научная основа. Сами того не подозревая ее подвели палеонтологи из Геологической службы Канады, Лаврентийского университета и парижского Института физики Земли, которые вместе учеными из Льежа изучали гриб, выросший у истоков эволюции.

