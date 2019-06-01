Звездные выпускники 2019: Дочь Распутиной выбрала журналистику, а сын Королевой станет востоковедом

Многие наследники звезд, как и миллионы детей по всей стране, готовятся к поступлению в университеты. Что примечательно, почти все (за редким исключением) дети знаменитостей выбрали для обучения российские вузы.

«Бойкая и красивая»

Младшая дочь певицы Маши Распутиной и бизнесмена Виктора Захарова Мария будет получать высшее образование в Москве. Фото: Личный архив, Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета

Младшая дочь певицы Маши Распутиной и бизнесмена Виктора Захарова Мария будет получать высшее образование в Москве.

- Маша поступает в МГИМО на специальность «связи с общественностью». Выбрала журналистику, - рассказывает муж Распутиной Виктор Захаров. - Девочка у нас бойкая, красивая. Есть в кого! - не без гордости показывает нам фото наследницы супруг певицы.

Младшая дочь артистки и правда похожа на певицу в юности. Только мама была блондинкой, а Мария - шатенка.

У Натали вырос айтишник

7-летний сын певицы Натали Арсений пока не определился с университетом. Фото: Личный архив

17-летний сын певицы Натали (исполнительница хита «О боже, какой мужчина!») Арсений пока не определился с университетом (по результатам ЕГЭ парень будет подавать документы сразу в несколько учебных заведений), но уже твердо намерен учиться в России. В любом случае, по словам Арсения, его будущая профессия будет связана с IT-технологиями.

Увлекся Японией

Сын Наташи Королевой и актера и стриптизера Сергея Глушко («Тарзан») Архип поступает в Высшую школу экономики. До этого единственный ребенок певицы учился в Америке. В Майами много лет живет мама Наташи, телеведущая Людмила Порывай. В этом солнечном городе у семьи Королевой давно уже есть недвижимость. Вот бабушка и настояла, чтобы внука отправили к ней на учебу в местную школу. Правда, сын Королевой долго там не задержался, решил продолжить учебу в российском вузе.

- Архип выбрал восточное отделение. Он давно изучает японский язык, хочет знать его в совершенстве. Два года назад он ездил в Японию, жил в семье, практиковал язык. У Архипа даже там японская мама появилась, женщина, которая его опекала, - делится Наташа Королева. - Удивляемся с мужем, как у хохлушки и белоруса мог вырасти сын, влюбленный в Японию.

МГУ или МГИМО

Старшие сыновья продюсера Яны Рудковской Николай и Андрей тоже в этом году станут студентами. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial, Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

Старшие сыновья продюсера Яны Рудковской Николай и Андрей (отец юношей - бизнесмен Виктор Батурин) тоже в этом году станут студентами.

- Андрюша и Коля будут подавать документы сразу в два института - в МГУ и МГИМО, - рассказала «Комсомолке» Яна Рудковская. - Они выбрали несколько факультетов: экономический, международных отношений и глобальных процессов.

Старший сын Яны Андрей увлекается гольфом, а средний, Николай много лет занимался футболом, а сейчас у него появилось новое хобби - музыка. Коля уже выпустил несколько рэп-композиций под псевдонимом Kolyas.

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Путь в философы начинается с пиццы

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Лиза. Фото: instagram.com/avarum, Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Лиза тоже училась в США, но возвращаться в Россию пока не планирует. Девушка пошла по стопам знаменитых родителей, играет на бас-гитаре в рок-группе. Плюс подрабатывает курьером, развозит пиццу.

Сейчас девушка заканчивает финансовое отделение в колледже, а затем планирует продолжить обучение в одном из местных университетов на философском факультете.

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Знаменитости поделились трогательными фото

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