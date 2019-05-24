Звезды на последнем звонке: дети Апиной, Рудковской, Климовой и Михалковой выпустились из школы

Иногда смотришь на наших звезд и думаешь, что они все еще такие юные, сами только закончили университеты. А потом видишь фото их детей с последних звонков и диву даешься. Мы решили посмотреть на юных мам взрослых детишек, которые в этом году проводили своих детей или во взрослую жизнь после 11-го класса, или же отпраздновали вместе с ними последний звонок

Яна Рудковская (44)

rudkovskayaofficial Выросли мальчики,а мама даже всплакнула на последнем звонке сегодня у выпускников школы -Андрея и Николая Батуриных #proudmama

Последнее время мы все чаше слышим про малыша Гном Гномыча и его успехи в фигурном катании. Но у продюсера Димы Билана, напомним, есть еще двое взрослых сыновей. «Выросли мальчики,а мама даже всплакнула на последнем звонке сегодня у выпускников школы -Андрея и Николая Батуриных» - написала Яна под фото. На ней Рудковская в нежном пудровом жакете с летящей юбкой в пол позирует с сыновьями, которые уже умудрились ее перерасти. Ребята закончили учебу в специализированной «Британской» школе, которую для них выбрал отец, Виктор Батурин.

Алена Апина (54)

Интересно, звучала ли песня про «юбочку из плюша» на выпускном в Одинцовской лингвистической школе? А могла, кстати! Сегодня выпускалась Ксения Иратова, дочь экс-солистки «Комбинации» и ее бывшего мужа, продюсера Александра Иратова. Хотя девушка неоднократно говорила, что не хочет идти по маминым стопам и планирует связать свою жизнь с художественной гимнастикой.

Екатерина Климова (41)

Красавица-актриса и ее бывший муж, актер Игорь Петренко, после развода сохранили прекрасные отношения. Поэтому не удивительно, что они вместе пришли на последний звонок к сыну. Более того - еще и спели вместе на торжественном вечере. Высокие отношения, серьезно, о которых можно было бы только мечтать. Корней пока окончил «началку» Ломоносовской школы. Так как у Екатерины аж четверо детей, поэтому мы ждем интересных историй с каждого крутого этапа жизни ее отпрысков.

klimovagram.fan Екатерина Климова и Игорь Петренко неожиданно воссоединились

Анна Михалкова (45)

Актриса, которая в прошлом году стала одной из самых ярких на нашем телевидении благодаря сериалу «Обычная женщина», так же стала мамой выпускника. Ее сын Сергей закончил школу, и, что является отдельным поводом для гордости, ту же, в которой и начал обучение: - «Сегодня Я закончила школу в пятый раз !!!! Сережа, ты второй человек из нашей семьи , который проучился все 11 лет в одной школе!! Мы дошли до конца!!! Как обычно, я не успела даже заметить , как получилось так, что из самого маленького в классе мальчика, который стоял последним в холодное сентябрьское утро на линейке, поняв что его оставляют, спросил меня:-Когда ты меня заберёшь отсюда? -и заплакал, вырос такой парень! Я поздравляю тебя!! Я поздравляю себя!!!! И беру на год отпуск, пока Лиде не исполнится 7 лет и не надо будет снова идти в ШКОЛУ!»