На Выставке рыбной индустрии -2019 впервые будет организован стенд Дании

Датские рыбопромышленники являются традиционными участниками выставки SEAFOOD EXPO RUSSIA, которая проходит в Санкт-Петербурге в тандеме с Международным рыбопромышленным форумом. Высокие результаты работы отдельных предприятий на прошлых выставках сподвигли датчан организовать в этом году объединенную национальную экспозицию, тем самым значительно усилив присутствие своих специалистов на российской выставке.

Объединенный стенд Дании станет одной из самых крупных национальных экспозиций на петербургской выставке - его площадь составит более 140 кв. метров. Впервые датские производители привезут свои инновационные разработки в производстве оборудования для искусственного выращивания рыбы. Их передовой опыт встанет в основу деловой программы Дня аквакультуры, который планируется провести 11 июля. Будет организован ряд круглых столов, презентаций и практических семинаров на тему самых актуальных и острых вопросов этого вида бизнеса.

Обширнее всего на национальном стенде Дании будет представлен сегмент инновационного оборудования, в котором выступят восемь предприятий. Поставщики OxyGuard International A/S предложат установки для исследования качества воды для аквакультуры, а KM Fish Machinery A/S оборудование для переработки креветок. Ведущий европейский дистрибьютор - Brammer Group продемонстрирует не только широкий ассортимент комплектующих, предназначенных для производств разного уровня, а также расскажет о сервисе по дополнительной технической экспертизе.

Компания JS Proputec A/S представит насосы для рыбной промышленности и винтовые конвейеры, предназначенные для эффективной транспортировки сырья от одного этапа производственной цепочки к другому. A/S Scan представит системы рулевого управления, и широкий ассортимент электронного и гидравлического оборудования. Инвентарь для работы на современных флотах: крючки, подъемные устройства, карабины, изоленты, проволочные зажимы покажет Greenline Fishing Gear A/S.

Многопрофильная компания Murman FishProducts - экспортер рыбы по всему миру, выловленной российскими рыболовными тралами в Баренцевом море, расскажет об услугах по поставке снастей и промышленного оборудования, а также по восстановлению рыболовных судов, их снабжению топливом и нефтепродуктами.

Предприятие полного цикла Hawfisk A/S представит обширный спектр услуг по скупке рыбы на аукционах Дании, заморозке, погрузке и транспортировке дистрибьюторам. Сервис по поставке, установке и ремонту холодильного оборудования на рыболовных судах, терминалах и прибрежных предприятиях предложит Kølemadsen A/S. Экологичную упаковку из вспененного полистирола, которая подходит для вторичной переработки покажет производитель EPS-Recycle.

Высокотехнологичные конвейеры для переработки рыбы и морепродуктов - филетировочные установки, линии для нарезки, машины для мойки рыбы представит ведущий датский производитель и традиционный участник петербургской выставки - Intech International A/S.

Объединенный национальный стенд Дании организован некоммерческой организацией Danish Fish Tech Group, которая объединяет свыше 100 представительств датских компаний по вылову, переработке и аквакультуре.

«Для нас, как операторов выставки, большая честь и радостное событие принять датскую делегацию, состоящую из довольно большого количества компаний. Отечественной рыбной отрасли есть к чему стремиться и передовой опыт одних из ключевых игроков мировой рыбной промышленности послужит хорошим толчком к развитию, особенно такого "молодого" сегмента отрасли как аквакультура», - отметил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

III Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Ожидается участие более 300 компаний из 35 регионов России и 25 стран мира. Мероприятия посетят свыше 9000 человек. Оператор SEAFOOD EXPO RUSSIA – выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.