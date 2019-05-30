В «Пятёрочке» соберут «Корзину доброты» ко Дню защиты детей

Помочь семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, можно будет в 119 магазинах, расположенных в 23 городах и населенных пунктах России.

Общегородской продовольственный марафон «Корзина доброты» проводится Х5 Retail Group совместно с фондом продовольствия «Русь». Принять участие в акции и помочь нуждающимся семьям может любой желающий, купив продукты в магазинах «Пятёрочка» и передав волонтерам фонда. «Пятёрочка» в свою очередь добавит недостающие продукты.

Жертвовать можно товары длительного срока хранения, а дети, конечно, будут очень ждать сладости от всех неравнодушных гостей «Пятёрочки». Акция в очередной раз напоминает, что помочь легко, даже находясь далеко от тех, кто нуждается.

«С приходом лета и каникул у детей начинается настоящий праздник. Но, к сожалению, не все семьи могут позволить себе разнообразный стол и сюрпризы для самых маленьких. Ко Дню защиты детей гости сразу 119 «Пятёрочек» протянут руку помощи тысячам семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. А значит, помогут сделать это лето ещё теплее и радостнее!»,- комментирует начало акции «Корзина доброты» Александра Калюкина, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка».

Также к этому празднику торговая сеть «Пятёрочка» подготовила еще одну специальную акцию для самых юных посетителей. Всем гостям «Пятёрочки» с детьми будет выдаваться Карта юного покупателя со специальными наклейками. Маленькие участники акции смогут получить сладкий подарок, а родители - двойные баллы на Выручай-карту. Для этого нужно собрать в одном чеке все 6 товаров из 6 категорий – чай, апельсины и другие цитрусовые, йогурты, шоколад и батончики, соки и средства для стирки и отметить их наклейками из карты. Карта юного покупателя выдается бесплатно на кассе каждого магазина сети. В акции участвуют все магазины «Пятёрочка». Количество карт юного покупателя и подарков ограничено.