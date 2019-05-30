2019-05-30T15:57:49+03:00
Общество

В «Пятёрочке» соберут «Корзину доброты» ко Дню защиты детей

Торговая сеть «Пятёрочка» с 30 мая по 1 июня проводит этап федеральной благотворительной акции «Корзина доброты», приуроченный ко Дню защиты детей
Поделиться:
Изменить размер текста:

Помочь семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, можно будет в 119 магазинах, расположенных в 23 городах и населенных пунктах России.

Общегородской продовольственный марафон «Корзина доброты» проводится Х5 Retail Group совместно с фондом продовольствия «Русь». Принять участие в акции и помочь нуждающимся семьям может любой желающий, купив продукты в магазинах «Пятёрочка» и передав волонтерам фонда. «Пятёрочка» в свою очередь добавит недостающие продукты.

Жертвовать можно товары длительного срока хранения, а дети, конечно, будут очень ждать сладости от всех неравнодушных гостей «Пятёрочки». Акция в очередной раз напоминает, что помочь легко, даже находясь далеко от тех, кто нуждается.

«С приходом лета и каникул у детей начинается настоящий праздник. Но, к сожалению, не все семьи могут позволить себе разнообразный стол и сюрпризы для самых маленьких. Ко Дню защиты детей гости сразу 119 «Пятёрочек» протянут руку помощи тысячам семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. А значит, помогут сделать это лето ещё теплее и радостнее!»,- комментирует начало акции «Корзина доброты» Александра Калюкина, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка».

Также к этому празднику торговая сеть «Пятёрочка» подготовила еще одну специальную акцию для самых юных посетителей. Всем гостям «Пятёрочки» с детьми будет выдаваться Карта юного покупателя со специальными наклейками. Маленькие участники акции смогут получить сладкий подарок, а родители - двойные баллы на Выручай-карту. Для этого нужно собрать в одном чеке все 6 товаров из 6 категорий – чай, апельсины и другие цитрусовые, йогурты, шоколад и батончики, соки и средства для стирки и отметить их наклейками из карты. Карта юного покупателя выдается бесплатно на кассе каждого магазина сети. В акции участвуют все магазины «Пятёрочка». Количество карт юного покупателя и подарков ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Комфорт в общепите начинается с "Макдоналдс"
На днях состоялась пресс-конференция Генерального директора компании "Макдоналдс" в России Марка Карены. Господин Карена рассказал, как дальше будет развиваться любимая многими россиянами сеть ресторанов быстрого обслуживания
Стабильная доступность: в 2018 году в «Пятерочках» Москвы и Санкт-Петербурга цены на продукты были ниже среднегородских
Больше 3,5 лет X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, представляет индекс «Пятерочки». В 2018 году в Москве он составил 90%, в Санкт-Петербурге – 94%, в среднем во всех регионах присутствия торговой сети – 100%
Урожай собрали, индекс «Пятерочки» снизился
X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, ежемесячно представляет индекс «Пятерочки». В октябре он составил 99% в магазинах торговой сети Центральной части России, на Урале и в Сибири, 91% в Москве и 94% в Санкт-Петербурге
Новости 24
Трамп: Если Иран хочет поговорить, то я готов
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Пентагон запретит сотрудничать с Россией при проведении космических пусков
МИД России назвал обвинение США в ядерных испытаниях провокацией
Судья Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
В Италии замминистра транспорта осудили за коррупцию
Прокуратура хочет обязать подростков сдавать тест на склонность к наркотикам
Эксперты усомнились в востребованности вертолетного такси
Совфед поддержит проект закона о приостановлении действия ДРСМД
В Подмосковье в ближайшие часы ожидаются сильный ливень и град
Следующая встреча глав МИД и Минобороны России и Японии состоится в Москве
Главу Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте задержали за взятку в 1 млн
Лавров ответил на претензии своего японского коллеги по военной активности РФ на Курилах
Россия вошла в топ-20 самых посещаемых туристами стран
Синоптики рассказали, когда откроется купальный сезон в столице
В Кремле прокомментировали отставку спецпрокурора США Мюллера
Госдума приняла закон о штрафах за распространение иностранных СМИ без разрешения
Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП