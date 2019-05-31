Цифровизация в просвещении: как использование больших данных повысит качество образования

Тем не менее, сбор и обработка большого массива данных в автоматическом режиме облегчат современным педагогам жизнь: позволят скорректировать образовательные процессы, выстроить актуальные схемы обучения с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика и подготовить его ко взрослой жизни.

Любая цифровизация начинается со сбора данных. Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал на III международной конференции по управлению качеством образования «Большие данные: новые возможности мониторинга в образовании» об активной работе 25 федеральных информационных систем. Основной массив данных в них включает собранную за много лет информацию о результатах всероссийских проверочных работ, ЕГЭ, основного государственного экзамена и другой информации о школе и образовательном процессе. Их анализ позволяет улучшить качество образования, а также снизить административную нагрузку на школы: по данным Рособрнадзора, количество проверок школ в 2018 году сократилось почти на четверть.

Работа по накоплению и анализу массива данных в образовании началась с Московской электронной школы, но сейчас подобные практики внедряются во всех регионах России. Владимир Узун, председатель совета директоров АО «Издательство «Просвещение», рассказал на конференции, что «Просвещение» сотрудничает с каждой российской школой, передавая школе важный для развития образования контент и собирая обратную связь – агрегированные данные по его использованию. Это позволяет добиться сразу нескольких целей:

1. Данные независимых исследований качества образования позволяют выстраивать государственную образовательную политику и оказывать целенаправленную поддержку регионам, муниципалитетам и конкретным школам. Эта поддержка затрагивает не только саму школу, но и каждого учащегося в ней ребенка.

2. Данные независимых исследовании учителей дают понимание профессиональных дефицитов, которые служат базисом для программ точечной подготовки и повышения квалификации учителей. Среди таких программ можно назвать «Клуб учителей» издательства «Просвещение» - своего рода социальную сеть для учителей, позволяющую обмениваться лучшими практиками и опытом, свободно общаться и развиваться как профессионал. По словам министра просвещения Ольги Васильевой, «технологию больших данных перспективно использовать при формировании национальной системы учительского роста — это одна из приоритетных задач министерства. Планируется повышать не только предметный уровень, но и формировать гибкие компетенции преподавателей».

3. Формируется цифровое образовательное портфолио школьника, в которое входят не только его оценки и результаты ГИА, ВПР и ЕГЭ, но и сведения о его предпочтениях, посещаемых внеклассных занятиях, участии в олимпиадах и т.д. Это позволит еще больше индивидуализировать образовательный процесс, выстраивая стратегию для каждого ученика.

4. Данные о самых актуальных профессиях и вакансиях на региональных рынках труда позволяют понять, как именно изменяются потребности экономики региона и какие акценты в образовании стоит сделать. Кроме того, использование больших данных позволяет проводить эффективную подготовку к профессиям будущего, формировать новые стандарты образования с учетом их актуальности через несколько лет.

Владимир Узун, председатель совета директоров АО «Издательство «Просвещение». Фото из открытых источников.

Как заявил председатель совета директоров «Просвещения» Владимир Узун, «в итоге мы получаем взаимодополняющуюся, эффективную и постоянно обновляемую систему для создания продуктов, корректировки образовательных программ, понимания, куда движется ребенок, преподаватель, а значит, и система образования в целом».

Следующая ступень развития больших данных в российском образовании – централизованная обработка и обеспечение доступа к информации. Министр просвещения Ольга Васильева считает одной из приоритетных задач объединение разрозненных массивов данных из разных систем в единую базу данных с доступом для всех участников образовательной деятельности. Большие данные станут базисом, позволяющим руководителям в сфере образования принимать верные решения, и материалом для выстраивания актуальных образовательных стратегий.