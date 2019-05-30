"Чей косяк? - Не мой косяк!": как ищут виноватых во вбросе хлора в трубопровод "Дружба"

Громкая история с прокачкой «грязной нефти» на экспорт стала поводом для публичной перепалки двух ведомств-тяжеловесов. С одной стороны - министерство финансов России, с другой - корпорация «Транснефть».

Но сначала напомним предысторию. Несколько небольших частных компаний слили в трубопровод «Дружба» (по нему наша нефть через Белоруссию и Польшу поступает европейским покупателям) топливо, разбавленное хлором. В результате в негодность пришли огромные объемы нефти, которые в Европе, разумеется, отказались принимать. Ущерб - на десятки, если не сотни миллионов долларов. Задержаны четверо подозреваемых в этой афере. По версии следствия, эти бизнесмены невысокого полета пытались таким образом скрыть свои многолетние хищения.

Но теперь встал вопрос, кто же должен компенсировать все эти многомиллионные потери. Явно, что подозреваемым, если их суд признает виновными, целой жизни не хватит, чтобы расплатиться.

Журналисты спросили у министра финансов Антона Силуанова, как он относится к идее из-за ЧП снизить в этом году размер дивидендов, которые выплачивает в бюджет «Транснефть». Чтобы тем самым облегчить финансовое бремя корпорации. Министр в ответ неожиданно перешел на сленг: «Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется это неправильно».

Реакция «Транснефти» не заставила себя долго ждать. Советник президента компании Игорь Демин ответил в тон Силуанову: «Считаю необходимым вспомнить, когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России Андрея Вавилова рядом со зданием министерства (это произошло в 1997 году, по счастливой случайности Вавилов не пострадал и поныне здравствует - прим, ред.), никто не назвал это косяком в работе минфина».

Намек понятен: никто не должен расплачиваться за преступления третьих лиц.

«Косяк» тем временем так и остается неприкаянным.

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