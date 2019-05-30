Открытие Фестиваля "Живые города Евразии" в Москве

Присоединяйтесь, и вы получите пошаговый план действий, как проводить живые активности в своих регионах.

Сообщество «Живые города» — это широкая национальная инициатива, целью которой является создание экологичного, творческого, свободного, индивидуального города. Города, в котором хочется жить, в судьбе которого хочется участвовать, в который хочется возвращаться и быть ему полезным, даже если ты далеко.

Меняем Мир внутри себя! Улучшаем Жизнь вместе!

На открытие Фестиваля ожидаем активных горожан, лидеров изменений, бизнесменов, общественных деятелей и всех неравнодушных людей.

Ждем Вас 31 мая в 17-00 час в Точке кипения по адресу : г. Москва, М. Конюшковский пер,2