2019-05-30T21:26:33+03:00
Досуг

Открытие Фестиваля "Живые города Евразии" в Москве

31 мая в 17:00 команда Фестиваля дружно скажет "Поехали!" и даст мощный импульс движению оживления по городам мира
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Форум "Живые города Евразии" пройдет в июне.Форум "Живые города Евразии" пройдет в июне.
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Присоединяйтесь, и вы получите пошаговый план действий, как проводить живые активности в своих регионах.

Сообщество «Живые города» — это широкая национальная инициатива, целью которой является создание экологичного, творческого, свободного, индивидуального города. Города, в котором хочется жить, в судьбе которого хочется участвовать, в который хочется возвращаться и быть ему полезным, даже если ты далеко.

Меняем Мир внутри себя! Улучшаем Жизнь вместе!

На открытие Фестиваля ожидаем активных горожан, лидеров изменений, бизнесменов, общественных деятелей и всех неравнодушных людей.

Ждем Вас 31 мая в 17-00 час в Точке кипения по адресу : г. Москва, М. Конюшковский пер,2

ИСТОЧНИК KP.RU

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