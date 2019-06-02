2019-06-02T07:33:01+03:00
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Писательница Елена Чижова призвала не считать героями детей блокадного Ленинграда

В первый день работы книжной ярмарки, писательница Елена Чижова снова поделилась неоднозначными мыслями по поводу блокады
Марк КАЦМАН
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Писатель Елена Чижова. Фото Роман Пименов/Интерпресс/ТАССПисатель Елена Чижова. Фото Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
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Писатель и петербурженка в четвертом поколении Елена Чижова представила на Красной площади книгу "Город, написанный по памяти», главным действующие героем которой становится Петербург.

В ходе презентации писательница поделилась мыслями о блокаде, уже вызывавшими ранее широкий резонанс не только в России, но и за рубежом.

Напомним, незадолго перед 9 мая точка зрения Чижовой, озвученная швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung получила скандальную известность. В своей статье писательница заявила о том, что блокаде Ленинграда способствовал Сталин, ненавидящий город на Неве за свободомыслие его жителей.

В шатре на Красной площади Чижова поделилась и другими не менее провокативными мыслями на этот счет.

Так, с точки зрения писательницы, называть детей блокадного Ленинграда героями - подлость:

"Не надо говорить подлые вещи, что блокадники были героями. Все же герой - это человек, который сознательно выбрал свой путь. Люди, уходившие в ленинградское ополчение, как мои родственники - это герои. Но когда маленький ребенок умирая, грызет кусочек угля - это не героизм. Это называется запредельная мука".

По мнению Чижовой, многое в истории блокады сфальсифицировано, а блокадники из-за цензуры боятся сказать о правду о прожитых днях: "В конце сороковых годов было принято решение создать фильм о блокаде, там было много кадров, снятых в блокаду и когда этот фильм сделали, Жданов лично сказал: убрать все трупы из кадров. Нам не надо: это горе, то да се. И тогда начали фальсификацию. И это продолжалось долгие годы и это продолжалось долгие годы... Я вам уже сказала что блокадники молчали. Фронтовики рассказывали, а блокадники - нет... Люди боялись делиться, потому что возникла цензура".

Чижова рассказала, что во время блокады было запрещено сообщать за кольцо обо всем, что происходило в городе. Поэтому о страданиях ленинградцев остальная страна попросту не знала.

"Например, когда в 1942 года чудом выбравшаяся в эвакуацию мама попала на Урал и заболела там паршой, то врач, осматривавший ее, сказал: "Ну конечно, девочка городская, привыкла есть хорошую еду, а у нас одна картошка".

Также писательница осудила издание детских книг о "героической" блокаде: согласно мнения Чижовой, читать такие книги детям стыдно и лучше не читать ребенку об этом ничего вообще. Писательница считает, что в настоящее время из темы блокадного Ленинграда пытаются сделать "Гражданскую религию".

"Думаю, что ничего особо хорошего из этого не получится, потому что это не человеческая память, это не память людей. Когда подлинные события превращаются в квазирелигиозные, это заканчивается позорными вещами. У нас в Ленинграде, например, несколько лет назад на какой-то улице в день снятия блокады реконструировали блокадную улицу на которую привезли полевые кухни и кормили людей кашей".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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