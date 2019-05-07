Писательница Елена Чижова: «Блокадный Ленинград уморил Сталин»

Есть хорошая, многолетняя либеральная традиция – публично испортить воздух накануне Дня Победы.

В этот раз, сами немцы постеснялись участвовать в мероприятии, подключили швейцарскую газету «Нойе цурхер цайтнуг». Это авторитетная ежедневная газета, выходящая на немецком языке, опубликовала статью петербуржской писательницы Елены Чижовой. Статья называется длинно и путано. Не иначе, чтобы вместить в заголовок все мысли, которые накануне праздника стали распирать автора: «Двойная блокировка памяти – правда о блокаде Ленинграда в России – табу, которое строго охраняется». Уже в подзаголовке, автор начинает рубить правду: «Ненависть Сталина к городу, помогла планам Гитлера. Два монстра-диктатора сыграли трагическую фугу в четыре руки».

Я сходу пропустил этот нелогичный бред. Потому что, если рассматривать Сталина только как властолюбивого тирана, потеря Ленинграда – «колыбели Революции», краеугольного камня советского мировосприятия и философии, было бы страшным унижением для страны и власти. Подорвало бы ее сакральные основы. Мне было интересно прочесть о Блокаде то, чего бы я не знал. Родители Елены Чижовой были блокадниками и могли сохранить и передать в устной традиции какие-то откровения. Но, кроме смакования каннибализма я ничего там не нашел.

Про каннибализм в Блокаду известно всем, он не был повсеместным, повальным, но он был. И это только оттеняло человеческое достоинство тех, кто предпочел умереть от голода, но не превратиться в животных. Кто бы объяснил уважаемому эссеисту Елене Чижовой, что даже в европейском обществе, есть нормы поведения и реально-табуированные темы. После гибели дирижабля «Италия», три члена экспедиции генерала Нобиле, не стали дожидаться нашего ледокола «Красин» и летчиков-спасателей - ушли к земле пешком и съели своего товарища блуждая во льдах. В Италии все про это знают, но вслух не говорят – неприлично. Хотя бы потому, что любой осуждающий не испытал и доли подобных страданий, чтобы порицать такие поступки. Для этого есть Бог, высшая и последняя инстанция.

К концу своего опуса Чижова добирается до любимой европейской мякотки – полное уравнение Гитлера и Сталина. Зачем? Это для европейцев больная тема и единственная возможность реабилитироваться. Европа не очень любит вспоминать свое повальное и деятельное участие в «Дранг нах Остен» и непосредственно – в Блокаде Ленинграда. Европа сделала вид, что забыла испанскую «Голубую дивизию» в Колпино, батальон норвежцев-квислинговцев на Пулковских высотах, легион «Фландрия» под Красным Бором, полк «Данмарк» на Волховском фронте и легион «Нидерланды». Но мы-то помним! Поэтому очень давно хитрыми европейцами был найден выход из щекотливой ситуации с неудачным «Походом на Восток» – «тираны Сталин и Гитлер» со знаком равенства.

А в самой Швейцарии, например, не любят говорить о том, почему Гитлер, захвативший почти всю Европу и страшно нуждавшийся в деньгах для тотальной войны, почему-то не тронул залежи золота в тамошних банках. Когда швейцарцам задают прямой вопрос – «Почему?», они начинают нести бред про своих воинственных предков и неприступные укрепрайоны в горах. Вот бы Елене Чижовой про это эссе написать для «Нойе цурхер цайтнуг»! Но она вещает иное:

«Для Сталина Ленинград был явно не чем иным, как объектом ненависти. Причиной этого, я думаю, была уверенность в себе ленинградцев, их способность мыслить самостоятельно - оба должны были быть уничтожены, чтобы усилить богоподобную власть Сталина».

Она не пишет про «Дорогу жизни», а пишет про какие-то поезда, которые, как ей кажется, свободно катались в Ленинград и обратно, а продукты в них не загружали специально – чтобы уморить ленинградцев голодом. И в конце этого спича, получается искомая мысль: оказывается, цивилизованная Европа не виновата в Блокаде! Сами глупые русские и уморили себя голодом в Ленинграде. Под руководством тирана Сталина. Который был совершенный Гитлер, только с красным флагом.

Это нынешний идеологический тренд в Европе. И я вижу в нем совершенно зловещий знак, особенно, на фоне чуть ли не еженедельного и неуклонного подползания НАТО к границам России. Уже и цивилизованные немцы из бундесвера засели в приграничье - в Прибалтике. Правда, говорят – дальше идти пока боятся, архетипическая память мешает. Спасибо нашим предкам, живем пока под мирным небом за счет их лишений, страданий и побед.

ДОСЬЕ КП

Елена Чижова, родилась 04.05.1957 в Ленинграде. Кандидат экономических наук, главный редактор журнала «Всемирное слово», прозаик и переводчик. Лауреат премии «Русский Букер -2009», роман «Время женщин». Замужем за Валерием Возгриным, доктором исторических наук, официальным представителем Междлиса крымскотатарского народа (организация признана в РФ экстремистской). Двое детей.

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