2019-06-02T14:21:02+03:00
Звезды

Миллион за серию: сколько стоит снять «Битву экстрасенсов» и модные телешоу с Бузовой и Ивлеевой

Производство программ на ТВ обходится дороже, чем зарплата звездам
Ирина ВИКТОРОВА
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Гонорар соведущих Марата Башарова и Веры Сотниковой из "Битвы экстрасенсов" оценивается от 300 тысяч рублей за серию.Гонорар соведущих Марата Башарова и Веры Сотниковой из "Битвы экстрасенсов" оценивается от 300 тысяч рублей за серию.Фото: Инстаграм.
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Создатели проектов не раскрывают затрат на производство телепередач. Поэтому средние расценки мы прикинули с людьми, которые работали за кадром популярных телепередач.

«Замуж за Бузову», «Холостяк» или «План Б»

Осенью стартует новое телешоу «План Б», в котором близкие друзья Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов выбирают жениха и невесту из участников проекта. Смета шоу верстается по схеме проектов, которые вы уже видели – «Холостяк» или «Замуж за Бузову».

Съемки этих проектов проходят за границей. К примеру, для работы над «Замуж за Бузовой» в Италию на шесть недель отправили команду из России численностью более 60 человек. В Италии нанимали местных водителей, грузчиков, риэлторов и т.п. Для ярких романтических шоу арендуют виллы для съемок и для проживания, нанимают поваров и прочий обслуживающий персонал. Гримеры, наряды для звезд, цветы, билеты, ужины: деньги тратятся постоянно – расходов и нюансов масса. А чтобы организовать свидание в другой стране, нужно за несколько месяцев договариваться об аренде, вносить предоплату…

В общем, удовольствие не из дешевых – по самым скромным подсчетам производство одной заграничной серии стоит около трех с половиной миллионов рублей. Кандидаты в жены и мужья в этом шоу, конечно, за участие ничего кроме пиара не получают. Гонорар звезд может составлять около миллиона рублей за серию.

Гонорар Бузовой за съемки в реалити-шоу может составить около миллиона рублей за серию. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Гонорар Бузовой за съемки в реалити-шоу может составить около миллиона рублей за серию.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Настя Ивлеева и ее агенты

Сейчас в телеэфире идет «Agentshow. 2.0» Насти Ивлеевой. Начинала она свое шоу на YouTube летом 2018 года. В интервью Дудю Ивлеева рассказывала, что два съемочных дня (один выпуск) с ее командой в составе около 30 человек стоит в среднем два миллиона рублей. После того, как «Agentshow» стали показывать на телеканале «Пятница!» производство не стало дороже. В эту сумму входит и зарплата команды Ивлеевой, и аренда техники, и прочие расходы. При этом видеоинтеграция может обойтись рекламодателю в 800 тысяч рублей.

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Инстаграм Насти Ивлеевой
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Экономные экстрасенсы

Себестоимость популярного и скандального телешоу «Битва экстрасенсов» достаточно низкая для ТВ. Участникам ничего не платят, на съемки выезжают по регионам страны, никаких шикарных ужинов, спецэффектов и аренды дворцов. Главные расходы – на командировки. Перед тем, как на место съемок выезжает бригада с экстрасенсами, туда же путешествуют редактора «Битвы экстрасенсов» - для встречи с будущими героями сюжета и выяснениями деталей ЧП. Съемки простые, командировки не затратные, так что в среднем в миллион рублей за серию можно уложиться. Гонорар соведущих Марата Башарова и Веры Сотниковой в эту сумму не входит и оценивается от 300 тысяч рублей за серию.

Так что, производство «Битвы экстрасенсов» обходится в несколько раз дешевле ток-шоу, где платят гонорары участникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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