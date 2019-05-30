Откуда у мастеров культуры миллионные заработки

В мае Министерство культуры традиционно публикует сведения о зарплатах и доходах за прошлый год руководителей театров, музеев и других творческих коллективов. Среди них есть известные актеры, музыканты, режиссеры.

На первый взгляд эта сухая статистика традиционно вызывает с трудом сдерживаемое изумление среди обывателей: ну, ни фига доходы у мастеров культуры! Не перетрудились, в шахту не спускались, в космос не летали, самолетами не управляли. А получают миллионы! Всем бы так жить! При этом основная масса народа в России живет от зарплаты до зарплаты. Примерно такие отзывы оставляли наши читатели на сайте «КП».

В самом деле среднемесячная зарплата генерального директора музея-заповедника «Московский Кремль» Елены Гагариной, дочери первого космонавта, - 1 миллион 186 тысяч рублей. А годовой доход главного «виртуоза Москвы» Владимира Спивакова (он же худрук и главный дирижер Национального филармонического оркестра России) - почти 73, 456 миллиона. По этому критерию Владимир Теодорович выбился в лидеры. Почти не отстает от него его коллега - руководитель симфоническим оркестром «Новая Россия» Юрий Башмет. У него за прошлый год вышло 73, 447 миллиона. Хотя несколько лет подряд рейтинг самых высокооплачиваемых деятелей культуры возглавлял худрук Мариинского театра Валерий Гергиев (в 2014 году он заработал 340 млн руб.). Было время, когда Гергиев обходил даже эстрадных чемпионов по заработкам — Григория Лепса и Стаса Михайлова. Возможно, чтобы не дразнить народ, Мариинка перестала публиковать информацию о доходах своего руководителя.

«Бронзу» после Спивакова и Башмета по результатам прошлого года взял худрук театра Наций актер Евгений Миронов. Его доход за прошлый год — почти 59 миллионов рублей. На четвертом месте -дирижер и руководитель Санкт-Петербургской филармонией им.Шостакович Юрий Темирканов (около 54 миллиона рублей). Следом - руководитель Театра Европы (Малый драматический театр) режиссер Лев Додин. Он заработал без малого 29 миллионов «деревянных».

15, 5 миллионов - доход худрука театра им.Вахтангова режиссера Римаса Туминаса. У Валерия Фокина, руководителя питерского Александринского театра, - 14, 6 миллиона. Режиссер Сергей Женовач, который руководит МХТ им.Чехова и СТИ «намолотил» за прошлый год почти 12, 7 миллиона рублей. Заработки руководителя Малого театра Юрия Соломина - 11 миллионов 259 тысяч. Примерно столько же у худрука «Сатирикона» Константина Райкина.

Размерами зарплат впечатляют не только театральные деятели и знаменитые музыканты, но и музейщики.

Средняя зарплата руководителя Эрмитажа Михаила Пиотровского — 733 тысяч рэ в месяц. Следом идет генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова: у нее 719 тыс.рэ. Директор Музея музыки Михаила Брызгалова — 670 тысяч рублей. Зато директор мемориального музея Булата Окуджавы, его вдова Ольга Арцимович, изумляет скромными 90 тысячам. Вот мы и задались вопросом: почему такой разброс? И вообще откуда берутся высокие заработки у некоторых деятелей культуры, тем более что они на госслужбе?

О том, по каким критериям складывается среднемесячная зарплата руководителей музеев и театров, мы спросили напрямую в Министерстве культуры.

- Среднемесячная зарплата — это оклад на занимаемой должности плюс стимулирующие и компенсационные выплаты, которые прописаны в трудовом договоре, - объяснили нам в пресс-службе министерства. - Определяется она путем деления суммы фактически начисленной заработной платы за соответствующий календарный год на 12 месяцев. Остальные доходы руководителей, например, гонорары за съемки в кино, как, скажем, у худрука Театра Наций Евгения Миронова, или за спектакли, в зарплате не учитываются. Не учитываются контракты за концерты, выступления (допустим, у Спивакова или Башмета), доходы от преподавания или съемок в рекламе.

Но все эти «побочные» заработки попадают в совокупный доход музыкантов, режиссеров, актеров, которые не только руководят, но еще активно занимаются творчеством.

Эту информацию нам подтвердил и директор театра им.Вахтангова Кирилл Крок.

- Каждому руководителю: директору, худруку, главному режиссеру установлен оклад, персональная надбавка за интенсивность, - рассказал нам Кирилл Игоревич. - По результатам работы (есть целевые показатели эффективности, например, проданные билеты, средняя зарплата по учреждению, посещаемость и так далее) Министерство культуры определяет квартальную премию. Неужели вы думаете, что Елена Гагарина сама установила себе высокую зарплату? Эту зарплату ей назначил Минкульт.

У руководителей главных федеральных музеев действительно большой объем работы. В подведомственных им музеях хранится национальное достояние. Московский Кремль - это алмазный фонд, оружейная палата, главные храмы страны с их сокровищами и раритетами. Елена Гагарина получает высокую премию за приносящую доход деятельность, в том числе от продажи билетов толпам китайских туристов, которые атакуют Московский Кремль, и всем остальным любопытствующим.

Кстати, мы обратили внимание на неожиданно высокую зарплату директора музея Музыки Михаила Брызгалова. Вроде бы не самый популярный музей, и в то же время у директора среднемесячная зарплата — 670 тысяч. Неплохо! Но и здесь все прозрачно. Во-первых, под крышей этого федерального учреждения объединились сразу несколько музеев, например, мемориальная усадьба Шаляпина, музей Чайковского и музей Прокофьева... Чем больше хозяйство, тем, соответственно, и больше ответственности. Растет и зарплата руководителя. Во-вторых, на сайте музея мы обнаружили целый список обзорных, индивидуальных, групповых экскурсий в том числе на иностранных языках. Не говоря о лекциях, выставках, мастер-классах, концертах, экспертизах музыкальных инструментов и прочих радостях, которые за деньги организует музей и соответственно получает доход. В-третьих, здесь тоже есть свой «алмазный фонд» - государственная коллекция (между прочим, самая крупная в мире) уникальных музыкальных инструментов. Ценности - шедевры Амати, Страдивари, Гварнери - на миллионы долларов. Многие знаменитые музыканты арендуют инструменты в Госколлекции. Например, за месяц «проката» скрипки стоимостью в 15 миллионов долларов придется заплатить 110 тысяч долларов. При вывозе за рубеж — повышающий коэффициент.

Вот наглядный пример из чего могут складываться доходы музея, которые свидетельствуют об успешной хозяйственной деятельности, и гарантируют руководству высоки зарплаты и премии.

Таблица 1

Среднемесячная зарплата руководителей федеральных госучреждений, подведомственных Минкульту РФ

Гагарина Е.Ю., музей-заповедник «Московский Кремль» - 1 186 451,0 рублей

Пиотровский М.Б., Государственный Эрмитаж - 733 856,0 рублей

Трегулова З. И., Третьяковская галерея - 719 175,0 рублей

Брызгалов М. А., Российский национальный музей музыки - 670 126,0 рублей

Левыкин А. К., Государственный исторический музей - 581 340,0 рублей

Урин В. Г., Большой театр - 551 709,0 рублей

Соломин Ю.М. , Малый театр - 608 594,9 рублей

Фокин В.В., Академический театр драмы им. А.С.Пушкина (Александринский) - 739 482,0 рублей

Туминас Р., Театр им. Е. Вахтангова - 622 594,0 рублей

Женовач С. В., Студия театрального искусства (худрук-директор по 08.06.2018) - 545 286,8 рублей

Женовач С. В., МХТ им. А.П. Чехова (худрук- директор с 23.04.2018) - 572 608,0 рублей

Миронов Е.В., Театр Наций - 476 908, 0 рублей

Таблица 2

Сведения о доходах руководителей

Спиваков В.Т. Худрук филармонического оркестра России - 73 455 955, 38 рублей

Башмет Ю.А. Худрук оркестра «Новая Россия» 73 447 419,74 рублей

Миронов Е.В. Худрук театра Наций 58 740 104,57 рублей

Темирканов Худрук филармонии им.Шостаковича 53 964 851, 00 рублей

Додин Л.А. Худрук театра Европы 28 793 891,42 рублей

Туминас Р. Худрук театра им.Вахтангова 15 558 217,83 рублей

Фокин В.В. Худрук «Александринки» 14 676 532, 72 рублей

Женовач С. В. Худрук -директор МХТ им.Чехова 12 692 746,91 рублей

Соломин Ю.М. Худрук Малого театра 11 258 819,36 рублей

Райкин К.А. Худрук театра Сатирикон 11 137 774,72 рублей

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В конце мая Министерство культуры традиционно опубликовало сведения о доходах и имуществе руководителей театров, музеев и других творческих коллективов. Судя по этой статистике многим из них грех жаловаться на судьбу.