Либералы не простят обиду «Рокетмена»

Гомосексуальность Элтона Джона всегда отлично продавалась. Он смог сделать из нее такой же товар, как Майкл Джордан – кроссовки имени себя, за которые фанаты платят по 500 долларов за пару.

Притворяться и делать вид, что мы не понимаем, кто является исходным прототипом для бесчисленных российских эстрадных звезд, наряжающихся в перья – глупо.

Так мы и не делаем вид. Мы понимаем. В конце концов, в песне Can You Feel The Love Tonight гомосексуальной пропаганды не больше, чем в хитах Валерия Леонтьева.

Однако, с фильмом-биографией Элтона Джона - «Рокетмен» все получается по-другому. Продюсеры, отдавали себе отчет, что гомосексуальность Элтона Джона может принести сегодня денег гораздо больше, чем его суперхиты 90-х. Они упаковали ее в полнометражный художественный фильм, щедро сдобрили его сценами однополого секса и кокаином и запустили в прокат.

Рокетмен Русский трейлер (2019).

Российский Минкульт, который уже неоднократно демонстрировал свою заботу о воспитании молодого поколения, распихивая график кинопремьер для улучшения киносборов очередного патриотического треша, в этот раз оказался слеп и глух.

Тихо и без шума фильм получил прокатное удостоверение.

Формально были соблюдены и требования закона о запрете гомосексуальной пропаганды. Фильм выходит с ограничением 18+. Возникает правда вопрос - если требования этого совершенно нелепого закона можно выполнять лишь формально, зачем его вообще было принимать?

Юридическая невинность Минкульта РФ ведь не помешала ему в январе 2019 г. отозвать уже выданное прокатное удостоверение фильму «Смерть Сталина» по совершенно надуманному предлогу. Не выдали – и все. По требованию патриотической общественности.

А тут только сцены мужского орального секса пришлось вырезать, чтобы совсем уж не шокировать непривычного пока к этому делу российского зрителя.

Но это и стало главной ошибкой. Либеральная общественность такого власти не привыкла прощать.

Начался публичный скандал по поводу того, что министр Мединский снова занимается безобразной цензурой художественных произведений (кстати запрещенной законом) и превращает Россию «в Саудовскую Аравию».

Однако, это как раз тот случай, когда в российскую киноиндустрию и российскую действительность хочется добавить немного именно что Саудовской Аравии. Или Польши. Или США. Где отметка 18+ означает, что фильм гарантировано не увидят дети, и владельцы кинотеатров дадут ему из-за этого самое плохое время в расписании, которое только можно представить. А скорее - не дадут его вообще.

Но мы – не США.