Лучшие фильмы Каннского фестиваля 2019: Зомби в Голливуде

На Лазурном берегу завершился Каннский фестиваль: «Золотую пальмовую ветвь» получил корейский фильм «Паразиты». Российская лента «Дылда» - приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд». Кинообозреватель «КП» Стас ТЫРКИН представляет другие запомнившиеся картины кинофорума.

Итак, лучшие фильмы Каннского фестиваля 2019:

«Однажды в Голливуде» (США)

Режиссер: Квентин Тарантино

Однажды в Голливуде (Тарантино, 2019).

Как в «Бесславных ублюдках» Тарантино рисовал альтернативную версию Второй мировой войны, так и в новом фильме представляет свой взгляд на события вокруг убийства актрисы Шэрон Тейт бандой маньяка Чарльза Мэнсона. Выдуманные персонажи (Леонардо ДиКаприо играет знаменитого, но теряющего популярность актера по имени Рик Долтон, Брэд Питт - его друга и дублера в трюковых сценах) помещены в узнаваемый контекст голливудской жизни образца 1969 года, выписанной с подробностями густого киноромана. Фильм можно назвать ответом на вопрос, который Тарантино задавали не один миллион раз: отвечает ли кино за насилие в реальной жизни? Ответ на него Тарантино дает, как ни странно, скорее положительный. Что не мешает ему в кульминационной сцене разразиться виртуозной симфонией дробленых костей, летающих ножей и пламени, абсолютно мотивированной драматургией фильма.

«Мертвые не умирают» (США)

Режиссер: Джим Джармуш

Фото: Кадр из фильма

Черная комедия Джармуша - откровенный полароидный снимок действительности. И метафора - очень пессимистическая. Действие разворачивается в городишке Центрвиль (население 738 человек). Герои - местные полицейские (Билл Мюррей, Адам Драйвер, Хлоя Севиньи) - как мы сейчас, отмахиваются от сообщений прессы о том, что бурная предпринимательская деятельность человечества по откачиванию природных ресурсов завершилась-таки тем, что Земля сошла со своей оси. Как следствие в их райском городишке стало темнеть в пять часов вечера, а с кладбища повылазили зомби (одним из первых - Игги Попп, которому не пришлось усердствовать с гримом). Лейтмотивом фильма являются слова персонажа Адама Драйвера: «Закончится все очень плохо». «Откуда такая уверенность?» - раздраженно спрашивает его начальник Билл Мюррей. «Я читал сценарий», - невозмутимо отвечает Драйвер.

Мертвые не умирают .Трейлер фильма на русском языке

«Паразит» (Южная Корея)

Режиссер: Пон Джун-хо

Фото: Кадр из фильма

Фильм поначалу кажется непритязательной комедией с валом сюжетных натяжек. Но не зря один из главных героев в каждой непонятной ситуации говорит: «Это очень метафорично». Метафорой и оборачивается сюжет о том, как семья лузеров, ютящаяся в подвале, постепенно захватывает дом, нанимаясь воспитателями, шоферами и прислугой в ни о чем не подозревающую богатую семью.

Тема классового расслоения, принимающего в современном мире необратимые формы, решена здесь средствами развлекательного, жанрового кино - но самой высокой пробы. Даже непонятно, как такой мастер-рассказчик, как Пон, не ангажирован на корню Голливудом, а «всего только» «Нетфликсом». На первом показе для прессы ему аплодировали громче, чем Тарантино.

ПАРАЗИТЫ (Parasite 2019) .официальный трейлер

«Извините, мы соскучились» (Великобритания)

Режиссер: Кен Лоуч

Фото: Кадр из фильма

Фильм выдающегося англичанина, дважды лауреата «Золотой пальмовой ветви» Лоуча - пример не только высоких профессиональных умений, но и человеческой безупречности. Режиссер, которому в его 82 года не занимать энергии и настоящего, не слюнявого, не показушного человеколюбия, обладает каким-то чудесным умением окунать нас в незнакомую обстановку, заставлять сопереживать его самым обычным, непрезентабельным персонажам. Герои его фильма, великолепно сыгранные непрофессиональными актерами, - шофер почтовой компании, вынужденный согласиться на ее драконовские условия в надежде улучшить жизнь семьи, и его жена, работница социальной службы. Бьются как рыбы об лед, работают по 14 часов в день, он - развозя посылки, она - ухаживая за старушками в маразме. Фильм Лоуча не брезгует толикой мелодраматизма, чтобы хоть немного утеплить нечеловеческий холод, на который обречен сейчас простой работающий человек.

«Рокетмен» (Великобритания)

Режиссер: Декстер Флетчер

Фото: Кадр из фильма

Заканчивавший «Богемскую рапсодию», когда ее режиссер ушел в загул, Флетчер снял настоящий мюзикл, а не сборник песен Элтона Джона. Но рассказав с их помощью историю и раскрыв внутреннюю драму одного из самых выдающихся рок-исполнителей.

Сюжет известен всем, кто хоть немного в курсе биографии Элтона: обнаруженный в детстве абсолютный слух, нелюбящие родители, алкоголизм и наркомания как способ преодоления тотальной нелюбви, против которой не помогали ни стадионы, ни миллионы. Качество исполнения «Рокетмена» несравненно выше «Богемской рапсодии», плюс к этому «Рокетмен» достоин таланта Элтона Джона, в то время как «Богемская рапсодия» не заслуживала и мизинца Фредди Меркьюри.