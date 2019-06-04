«Хозяева натравливают на хищника собак, чтобы он ходил по клетке» Владельцы коттеджа на Рублевке держат на участке огромного тигра

Жители премиум-посёлка "Любушкин хутор" забили тревогу, когда обнаружили на соседнем участке клетку с настоящим тигром. Обычно местных жителей удивить сложно. В округе живут люди взыскательные и с разными причудами. Но в данном случае "экзотичность" увлечений соседей перешла всякие границы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712757" frameborder="0"></iframe> Тигр на Рублёвке.

— Хозяин этого дома умер в апреле 2019 и участок продали. Раньше в этом коттедже жил Николай Ковалев, бывший директор ФСБ. Новые хозяева сразу сдали дом в аренду, и в него заехала китайская пара. Они стали завозить какие-то металлические конструкции. Мы думали, может забор будут строить, – рассказала КП местная жительница Оксана. - Оказывается, собрали клетку, нам сначала не было видно, клетка стояла с другой стороны дома. Но уже тогда был слышан рык и шёл запах, как в зоопарке. Мы думали, что это от собак, у них там ещё две овчарки.

Когда клетку перенесли, соседи увидели в ней уже взрослого тигра. Из-за размеров своего "жилища" животное практически не ходит, поэтому хозяева дикого зверя по утрам спускали на него собак. Напуганному животному некуда было спрятаться, и он метался по клетке. После такой процедуры тигра кормили и оставляли в покое. Став свидетелями такого зрелища, соседи вызвали полицию.

— Я сначала пыталась поговорить с соседями, но мужчина совсем не говорит по-русски, а его жена объяснила, что мужу просто нравится держать тигра. Я позвонила участковому. После приезда полиции они стали травить его и кормить по вечерам: раньше мы лай собак слышали в пол 5 утра, а сейчас около 10 вечера, — говорит Оксана.

От такого соседства поводов для беспокойства у местных жителей появилось немало. Первым пришёл запах, но это самое малое из неудобств. Гораздо больше вопросов вызывает безопасность содержания тигра на участке коттеджного посёлка, и для людей, и для самого животного.

— С одной стороны очень жалко животное, оно дикое и не гуманно держать его в такой маленькой клетке и травить собаками. Сердце разрывается, когда я вижу и слышу, что там происходит. С другой - страшно, вдруг клетку забудут закрыть, или он сам вырвется из неё. У всех в округе есть дети, страшно представить, чем это может обернуться. — беспокоится Оксана.

В полиции ответа пока не дают, связаться с новыми хозяевами дома соседи не могут, поскольку они их даже не видели. Арендаторы прикрываются лишь устным разрешением от собственника участка. Определить вид, к которому относится данный тигр издалека невозможно, для этого нужен специалист. Если животное относится редким видам, то его содержание подпадает под положения Федерального закона от "Об охране окружающей среды" и в частном порядке запрещено.

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