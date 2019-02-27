Зверский закон: в России запретят держать в квартирах диких животных

«Смертью своей Кинг доказал, что он друг, а не враг человека. Ведь за 10 или 15 минут даже овчарка успела бы загрызть человека, а Кинг оставил на теле пострадавшего только царапины», - написал знаменитый кукольник Образцов в защиту льва, застреленного при нападении на студента в Москве, в 1973 году.

Бакинская семья Берберовых держала у себя в квартире настоящего льва по кличке Кинг. Африканского хищника любили показывать по советскому ТВ. Льва застрелили во время съемок фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». Животное разместили на школьном дворе, не закрытом для посторонних – хищник напал на прохожего, не знавшего об опасности.

После смерти первого Кинга Берберовы продолжили эксперимент - завели второго льва. Закончилось это трагически: в 1980 году животное задрало сына Берберовых Рому, скальпировал хозяйку Нину Петровну. Позже женщина сошла с ума.

Эта история надолго должна была научить людей, что держать хищника в городской квартире – плохая идея. Но нет. До сих пор москвичи то рысь заведут на жилплощади, то пуму. Хозяева гордо выкладывают в соцсетях селфи со своими зубастыми питомцами. Журналисты восторженно пишут о домашнем соседстве с дикой природой. Вопрос: что делать, если хищник попытается съесть человека, - никто почему-то не задает.

Истории о добром тигре Амуре, пожалевшем козленка Тимура, о медвежатах, живущих на таежной метеостанции, создали миф, будто хищники не такие опасные. Такие. Просто до недавних пор не было особых запретов на содержание диких животных.

Сейчас же Минприроды выложило в интернете проект постановления правительства с конкретным перечнем существ, которых нельзя будет заводить дома. Никаких медведей, тигров, рысей, пум, обезьян, а заодно и ядовитых змей, пауков, скорпионов. Под запрет попали и морские млекопитающие – китообразные, моржи, тюлени – которым невозможно создать приемлемые условия существования в жилых домах.

Документ положит конец экспериментам с дикими хищниками. Домашним же, тоже, кстати, хищникам - собакам и кошкам закон препятствий не чинит - пущай живут в квартирах независимо от размера.

- Я считаю, что крупного хищника можно держать дома, если для него созданы подходящие условия, - заявил «КП» владелец пумы Сергей Росс. – Не должны нарушаться ни права животного, ни права человека. Но это будет работать, если власти смогут контролировать, в каких условиях живет хищник. Если контроль наладить не получится, то проще конечно все запретить.

- Лишь бы новый закон не ударил по людям, спасающим зверей, - сказала «КП» руководитель организации Зооправо Анастасия Федюнина. – Пример: в Брянской области местный житель Владимир Иванченко спасал беркутов, которые не могут летать. С птицами все было хорошо, пока не вмешалась местная полиция. Правоохранители посчитали, что Иванченко нарушил закон. Птиц отобрали, на мужчину завели дело. Двое из трех беркутов у полицейских уже умерли, Иванченко грозит штраф в 1 млн. руб. Кому стало лучше?

Как бы то ни было, в одночасье выселить хищников из квартир не получится. Документ Минприроды разрешает хозяевам оставить животных до их естественной смерти. Новых же нельзя будет заводить с 2020 года, если постановление правительства все же примут.

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