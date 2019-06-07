В Москве пройдут бесплатные экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром»

Бесплатные экскурсии пройдут в городе с 13 по 15 июня 2019 года.

«Мы проводим «Открой#Моспром» во второй раз в связи с повышенным интересом к этому проекту. Первый прошел в столице в марте 2019 года. Экскурсии на одиннадцать предприятий Москвы посетили 1,5 тысячи человек, мы получили сотни благодарных отзывов, – рассказывает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. – На этот раз в «Открой#Моспром» примет участие еще больше фабрик и заводов столицы. 17 индустриальных площадок Москвы, 8 из которых участвуют впервые. А значит, его участников ждет еще больше познавательных экскурсий».

В рамках проекта «Открой#Моспром» гости смогут посетить VR-дизайн-центр при Государственном научном центре Российской Федерации ФГУП «НАМИ», испытательный центр железнодорожной автоматики и телемеханики, расположенный на территории завода по производству электротехнического оборудования «ЭЛТЕЗА», литейный и заготовительный цеха производственного комплекса «САЛЮТ», цех «Кислородной косметики» компании Faberlic и музей легендарного напитка на заводе Coca-Cola HBC Россия.

Впервые в проекте подобного формата примет участие стратегически важное предприятие оборонной промышленности страны – Московский машиностроительный завод «АВАНГАРД», который выпускает ракеты для систем C-300 и C-400.

Среди новых участников проекта также представлены:

• основоположник производителей отечественного лифтового оборудования – Карачаровский механический завод;

• одно из крупнейших полиграфических предприятий России - Московский Центр Упаковки;

• завод «АНД Газтрубпласт» – единственное в мире производство, совмещающее на одной площадке выпуск гибких труб из сшитого полиэтилена, нержавеющей стали и их непрерывную теплоизоляцию;

• завод по производству электротехнического оборудования «ЭЛТЕЗА»;

• производитель офисной мебели - компания «ФЕЛИКС»;

• фабрика по производству косметики «Фаберлик»;

• лидер российского рынка оптики «Айкрафт»;

• московский завод плавленых сыров «Карат».

Во второй раз участниками станут предприятия:

• завод отопительных приборов «Сантехпром»;

• производственный комплекс по разработке и серийному производству двигателей для военной и гражданской авиации – «Салют» АО «ОДК»;

• передовой инжиниринговый центр, развивающий автомобильные инновации – государственный научный центр РФ ФГУП НАМИ;

• производитель прохладительных напитков – Coca-Cola HBC Россия;

• крупнейший производитель безалкогольных напитков и молочных продуктов «Вимм-Билль-Данн»;

• кондитерский концерн «Бабаевский» и выставка «Роза Эйнема» в Музее истории шоколада и какао на «Красном Октябре»;

• кондитерско-булочный комбинат «Черёмушки»;

• московская фабрика мороженого «Баскин Роббинс».

При разработке программы проекта особое внимание было уделено профориентации - для студентов сформированы отдельные экскурсионные группы на промышленные предприятия. Так, на заводе Coca-Cola HBC Россия запланированы интерактивные лекции, в рамках которых будет рассказано о новой бесплатной образовательной программе «Youth Empowered — Твой путь к успеху», призванной дать молодежи дополнительные возможности для реализации карьерных амбиций, а сотрудники HR-департамента проведут тренинг «Секретный ингредиент твоего успеха».

Список и детальное описание всех экскурсионных площадок представлены в разделе «Предприятия» на сайте: http://otkroimosprom.ru/events/.

Участие бесплатное. Обращаем ваше внимание, что количество мест ограничено. Для участия требуется предварительная регистрация на сайте проекта: http://otkroimosprom.ru/.