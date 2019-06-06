Житель Кемеровской области получил 10-миллионный электронный больничный

В четверг, 6 июня, в Анжеро-Судженской городской больнице города Анжеро-Судженска Кемеровской области пациенту был выдан 10-миллионный электронный больничный лист, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования (ФСС РФ).

Всего по последним данным в нашей стране оформлено 10 007 600 больничных нового поколения. Среди регионов России на первом месте по количеству выданных электронных больничных находится Республика Татарстан (693,5 тыс. шт.), на втором месте – Белгородская область (501,8 тыс. шт.), а на третьем месте – Московская область (489,9 тыс. шт.).

По доле выданных электронных листков нетрудоспособности от общего количества оформленных больничных лидирует Белгородская область – 54,4%, затем идут Республика Северная Осетия (Алания) – 51,8 % и Чеченская Республика – 51,4 %.

По состоянию на 06.06.2019 электронные больничные листы выдают около 8 тыс. медицинских организаций (свыше 65,8 % от общего количества по России), сообщают в ФСС.

Также в Фонде назвали самые активные медицинские организации с наибольшим количеством выданных электронных больничных: ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница», Республика Татарстан (41,9 тыс. шт.); ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больница», Белгородская область (35,7 тыс. шт.) и ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», Республика Татарстан (34,5 тыс. шт.).

БУДЬ В КУРСЕ

Напомним, с 1 июля 2017 года на всей территории России введен электронный больничный. В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2017 № 86-ФЗ с письменного согласия застрахованного лица (работника) при обращении в медицинскую организацию ему может быть оформлен листок нетрудоспособности (больничный) в электронной форме.

При закрытии цифрового больничного работнику не приходится относить листок в отдел кадров. Достаточно любым удобным способом сообщить своему работодателю номер электронного листка. А в регионах с механизмом «Прямых выплат» - ожидать поступления страховой выплаты на карту МИР (при выборе в заявлении способа перечисления пособия по номеру карты Мир).

Электронный листок нетрудоспособности формируется и хранится в системе Фонда социального страхования РФ. Подписывается электронными подписями медицинской организации и работодателя.

Информация об электронном больничном для застрахованного отображается в Личном кабинете получателя социальных услуг на портале Фонда по адресу: https://lk.fss.ru.