Опасные маневры: Американский крейсер подрезал наш боевой корабль

Что-то слишком часто стали «искрить» российско-американские отношения не только на земле или в воздухе, а теперь уже и на море. На сей раз - в Восточно-Китайском.

Там американский ракетный крейсер USS Chancellorsville чуть не столкнулся с российским большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов". Каждая сторона это опасное ЧП объясняет по-своему. По версии штаба нашего Тихоокеанского флота (ТОФ), ситуация складывалась так: отряд российских военных кораблей и авианосная ударная группа ВМС США двигались параллельными курсами. Крейсер USS Chancellorsville внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от российского корабля. Чтобы избежать столкновения, экипаж "Адмирала Виноградова" был вынужден совершить экстренное маневрирование. На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий.

В США ответственность за произошедшее всецело возлагают на российских моряков.

Как заявил представитель Седьмого флота Клэйтон Досс, это "Адмирал Виноградов" (код НАТО — Udaloy) "совершил небезопасный маневр" по отношению к Chancellorsville.

По словам Досса, российский корабль приблизился к американскому на расстояние от 50 до 100 футов (порядка 15-30 метров).

Как быть в такой ситуации, когда каждый из участников конфликта обвиняет другого?

Наши специалисты считают, что хорошо бы в таком случае собрать совместную российско-американскую комиссию, которая во всех деталях, с картами, другими документами и видеоматериалами в руках, могла бы разобраться. Но штатовцы от такого варианта отказываются. Таким образом, все это похоже на умышленную и опасную провокацию корабля США.

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