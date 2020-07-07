Семь здоровых советов, как пережить жару

- Когда приходит жара, в первую очередь недомогание начинают ощущать люди с вегетососудистой дистонией, - комментировал «Комсомолке» Михаил Коневский, более 20 лет отработавший врачом на «Скорой помощи». - Тяжело женщинам в период менопаузы, у которых и так нередки приливы, и молодым девушкам в период менструаций. Настоятельный совет гипертоникам - не выходить в самое пекло на улицу!

Из-за высокой температуры учащается сердцебиение и соответственно повышается давление. А кровь, наоборот, сгущается, так как организм обезвоживается из-за сильного потоотделения. Тромбы могут образовываться даже у людей со здоровыми сосудами. Что уж тут говорить про тех, у кого диагностирован атеросклероз.

- Нестабильный геомагнитный фон и повышенная температура очень сильно влияют на наши сосуды, - объяснял плохое самочувствие в зной к. м. н., невролог Виктор Косс. - Даже у относительно здоровых людей могут случаться так называемые вегетативные кризы. Причем, если у человека повышенное давление, оно рванет еще выше. У гипотоников, наоборот, сильно упадет.

В жару в фонтанах любят побродить дети, молодежь, да и взрослые непрочь окунуть руки, а то и зачерпнуть воды на шею-лицо.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Учитывая, что жара в средней полосе - явление кратковременное, каждое лето мы привыкаем к ней заново. Что нужно вспомнить, чтобы не страдать в зное и духоте:

1. В самое пиковое время - с 12 до 16 часов, когда солнце припекает наиболее сильно, не стоит ни валяться на пляже, ни планировать прогулки в городе. Отсидитесь в это время в кондиционируемых помещениях. Если у вас дома кондиционера нет, отправляйтесь в музей - там для экспонатов поддерживают прохладную температуру.

2. Переходите на облегченное питание! Овощные салаты, нежирная рыба, ягоды-фрукты. Легкая пища лучше усваивается, не заставляя работать желудок (а значит, и кровеносные сосуды) на максимальных оборотах. Сытное мясо оставьте для более холодных времен.

3. Если дома жарко, а кондиционера нет, наберите полную ванну холодной воды и оставьте дверь в санузел открытой. Это немного охладит воздух и сделает его не таким сухим. Народные способы - спать на мокрых простынях или заморозить постельное белье в морозилке, - честно говоря, сомнительны. Эффект если и заметите, то на несколько минут. А дальше придется ворочаться на сырых горячих простынях. То еще удовольствие!

Лучше работает обычный вентилятор, даже если он гоняет горячий воздух по комнате. Направьте его на ноги, ложась в постель, и не накрывайтесь.

4. Если приступ дистонии (головокружение, потемнение в глаза, слабость и тошнота - симптомы схожи с тепловым ударом) застал на улице, сверните в тень, зайдите в любой магазинчик, аптеку - там обычно работают мощные кондиционеры. Не стесняйтесь даже прилечь на травке газона - это лучше, чем брякнуться в обморок на асфальт. Но постарайтесь все-таки дотянуть до тенистого уголка.

5. Носите с собой салфетки с нашатырем. Этими салфетками нужно аккуратно протереть виски (главное, не попасть в глаза) и помахать перед носом, чтобы прийти в чувство.

6. Если на улице давление подскочило, придя домой, примите таблетку и полежите, накрыв голову влажным полотенцем. Помните, что таблетки действуют в лучшем случае через полчаса. Не глотайте их одну за другой.

Кстати, не пропускайте прием лекарств, прописанных вам врачом, хотя бы в жару! Помните, что при гипертонии таблетки нужно пить постоянно, а не только в моменты ухудшения состояния.

7. Пейте побольше прохладной (не ледяной!) воды. Обычную свою норму увеличьте вдвое. Не выходите на улицу, особенно когда солнце жарит, без бутылки с чистой водой.

Лимонад, компот, пиво не подходят. Они только усилят жажду. Если пить простую воду вам невмоготу, добавьте в нее сок лимона. Это, кстати, дополнительный источник витамина С, необходимого сосудам. Лимон немного снизит спазм сосудов. А если добавить в воду немного листьев мяты, предварительно их помяв, напиток приобретет бодрящий аромат.

Только помните, что мята может вызывать изжогу у склонных к ней людей.

Для придания вкуса воде также можно добавить в нее горсть измельченных ягод.

Как распознать!Фото: Рушан КАЮМОВ

Что делать!Фото: Рушан КАЮМОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему нельзя купаться в фонтанах: врачи назвали 5 самых частых угроз для здоровья

Инфекционисты считают, что в такой воде даже руки мочить опасно

В жару в фонтанах любят побродить дети, молодежь, да и взрослые непрочь окунуть руки, а то и зачерпнуть воды на шею-лицо. Все это может выйти боком, предупреждают врачи. Эпидемиологи назвали главные опасности, подстерегающие любителей ополоснуться в фонтанах (подробности).

ЕЩЕ

Семь небанальных советов, как спастись от жары

Про то, что надо больше пить, не бродить под палящим солнцем с 12 до 14 часов, особенно без панамки, не носить синтетику и проветривать перед сном - это все слышали. Но есть и некоторые необычные, но действенные секреты, которыми поделились врачи (подробности)