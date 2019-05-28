2019-05-28T12:01:23+03:00
Здоровье

Семь небанальных советов, как спастись от жары

Про то, что надо больше пить, не бродить под палящим солнцем с 12 до 14 часов, особенно без панамки, не носить синтетику и проветривать перед сном - это все слышали. Но есть и некоторые необычные, но действенные секреты, которыми поделились врачи
Елена ИОНОВА
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Первый удар от жары принимают на себя наш мозг и вегетативная нервная системаПервый удар от жары принимают на себя наш мозг и вегетативная нервная система
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1. «Антизнойный» самомассаж за три минуты

Первый удар от жары принимают на себя наш мозг и вегетативная нервная система, рассказывает врач-физиолог Светлана Смирнова. Именно к ним по нервным окончаниям поступают жалобы от всех органов, мол, они перегрелись и «больше не могут работать в таких условиях». Мозг должен на это среагировать правильно и послать «в обратку» нужные распоряжения о смене ритма работы, чтобы органы адаптировались. Но жалоб так много, и он в панике. Снять эту панику и заставить мозг и нервы работать четко поможет очень простой самомассаж. Всего три упражнения, на каждое по минуте. Делать в любое время, когда неважно себя почувствуете от жары.

- Большим и указательным пальцами с силой надавите на мочки ушей.

- Большим пальцем с силой надавите в центр ямки между нижней губой и подбородком.

- Соедините подушечки больших пальцев и мизинцев, с силой надавите.

2. Умаялись от духоты? Вам - зеленый свет

Медики советуют в жару чаще смотреть на ту зелень, которая нас окружает (все-таки в Москве много зеленых мест), носить солнцезащитные очки с зеленоватыми стеклами. Дело в том, что зеленый цвет хорошо стимулирует нервные окончания на глазном дне, что необходимо для поддержания нормального тонуса и терморегуляции организма, рассказывает психотерапевт Татьяна Клименко. Также продукты зеленого цвета оказывают на организм охлаждающее действие. Так что налегайте на огурцы, кабачки, зелень, цуккини, листовые салаты. Заодно и сбросите пару лишних кило!

3. Устройте карнавал

Также для стимуляции нервных окончаний сетчатки глаза в жару стоит ярче одеваться, дает еще один совет доктор Клименко. Но без агрессивных красно-огненных тонов, а с предпочтением светло-зеленых, салатовых, желтых, розовых, сиреневых. В такой одежде кожа в жару лучше дышит.

4. Нас спасет элеутерококк

Это такое хитрое растение повышает устойчивость организма к стрессам - в том числе погодным. Это мощный природный адаптоген и стимулятор, помогает организму подстроиться под самые разные внешние условия, в том числе жару, духоту и нехватку кислорода. Его рекомендуют пить по 25-30 капель в день две недели. Лучше с утра, можно добавлять в чай.

5. Бодрость от мелиссы с розмарином

Фитотерапевт Елена Корсун называет эти травки лучшими природными энергетиками. Отлично помогает собрать мысли в кучу и раскачаться жарким утром. Заваривать как чай (чайная ложка мелиссы и листьев розмарина на стакан кипятка), можно осудить, добавить сока лимона и веточку мяты - получится супер-освежающий лимонад. Заготовьте с вечера литр и пейте потом в течение душного дня.

6. Песнь льда и пламени

Быстро встряхнуться и почувствовать себя лучше в жару поможет ледяной массаж. Заготовьте в холодильнике кубики льда (и в офисе тоже, тем более, что сейчас во многих супермаркетах продается уже готовый лед - замороженный в полиэтиленовых пакетиках).

Итак, берете два кусочка льда, сначала плавными круговыми движениями легонько массируете лоб, шею, приложите ненадолго к ямке под затылочным бугром (там находятся биоактивные точки, регулирующие артериальное давление). Затем приложите лед к локтям, коленям и щиколоткам.

7. На зарядку не становись?

Врачи советуют в жару сократить физнагрузки, особенно те, которые сопряжены с обильным потоотделением и расходом кислорода и белка. Это бег, силовые тренажеры, активные игры (футбол, баскетбол). Но это не означает, что не надо поддерживать себя в форме. Физиолог Светлана Смирнова советует просто временно переключиться на плавные аэробные нагрузки, которые, напротив, насыщают организм кислородом: размеренная ходьба (не по жаре, разумеется, а либо до 10 чаво утра, либо после 8 вечера), плавание, гимнастика с элементами йоги или у-шу.

КСТАТИ

Не морозьте простыни!

Чего лучше не делать, спасаясь от жары

Некоторые советуют положить на час перед сном простыню в морозилку. А потом быстро постелить ее на постель и заснуть в блаженной прохладе.

- Заснете-то вы, может, и в прохладе (если сумеете расправить стоящую колом замороженную простыню), но проснуться рискуете, извините, в соплях и с признаками цистита, - сокрушается отоларинголог Анатолий Смирнитский. - Это совет из разряда «помажьте ожог маслом»: в первые минуты будет легче, а потом только хуже. Не надо создавать резкого контраста температур. Все-таки самый безопасный вариант - поставить в спальне вентилятор - так, чтобы он дул в ноги (это эффективней с точки зрения терморегуляции).

Среди рецептов спасения от жары, которые приписывают азиатским народам, числятся блюда и напитки со жгучим перцем. Неверный ход. Диетолог Светлана Бережная объясняет:

- Самые вредные в жару - это сладкие и жгучие блюда. Они усиливают потоотделение, а с вас и так льет в три ручья. Самые полезные - богатые клетчаткой и белком. Например, салат из куриной грудки с хрустящими листьями салата - идеальное блюдо для жары. Напитки лучше пить с кисловатым вкусом, но лучше простой воды для утоления жажды ничего нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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