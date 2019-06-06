2019-06-06T14:42:12+03:00
Здоровье

Почему нельзя купаться в фонтанах: врачи назвали 5 самых частых угроз для здоровья

Инфекционисты считают, что в такой воде даже руки мочить опасно
Анна НИКОЛАЕВА
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Купание в фонтанах - процедура приятная, но её последствия могут обернуться проблемами со здоровьем.Купание в фонтанах - процедура приятная, но её последствия могут обернуться проблемами со здоровьем.Фото: Тимур ХАНОВ
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В жару в фонтанах любят побродить дети, молодежь, да и взрослые непрочь окунуть руки, а то и зачерпнуть воды на шею-лицо. Все это может выйти боком, предупреждают врачи. Эпидемиологи назвали главные опасности, подстерегающие любителей ополоснуться в фонтанах.

1. В теплой стоячей воде отлично размножаются болезнетворные микробы. Можно подцепить кишечную инфекцию, включая энтеровирусы, чреватые тяжелым отравлением.

2. Птицы и бродячие собаки тоже окунаются в фонтаны, а заодно справляют туда свои нужды. Так что вода полна личинками глистов. Даже если вы просто помочили руки, а потом поели, можно заработать глистную инвазию (так врачи называют проникновение паразитических червей в организм человека).

3. Если на коже есть ранки, ссадины, микротрещины (а они, как правило, есть всегда), туда могут проникнуть стафилококки, стрептококки и другие микробы, возбудители кожных заболеваний.

4. На илистом дне фонтана легко поскользнуться, получить травму.

5. В фонтаны попадает дождевая вода, которая может содержать вредные химические примеси. Особенно в городах. Если в естественных природных водоемах есть система самоочистки, то фонтаны ей не оборудованы.

СОВЕТ ИНФЕКЦИОНИСТОВ

Если вас или ребенка все-таки угораздило окунуться в фонтан, постарайтесь поскорее добраться до проточной воды. Помойте части тела, которые побывали в фонтане. Лучше с мылом или гелем.

КСТАТИ

Сотрудники санитарно-эпидемиологических служб, которые проводят экспертизы фонтанной воды, перечисляют, какую заразу в ней можно встретить: энтеровирусные и короновирусные инфекции, различные кишечные инфекции, возбудители кожных заболеваний, менингит, гепатит А, брюшной тиф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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