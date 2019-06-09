АО «Восточный Порт» удвоило мощности

БОЛЕЕ 40 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ

О завершении реализации проекта Третьей очереди угольного комплекса АО «Восточный Порт» рассказала в студии радио «Комсомольская правда» на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума 2019 Ирина Ольховская – первый заместитель генерального директора, коммерческий директор ООО «Управляющая портовая компания», в которую наряду с терминалом в Приморье входит АО «Ростерминалуголь» в Ленинградской области.

По словам Ирины Ольховской, объем инвестиций в проект Третьей очереди АО "Восточный Порт" (крупнейший в России специализированный угольный терминал – прим.ред) составил более 40 миллиардов рублей, из которых 5 миллиардов вложили в развитие федеральной железнодорожной инфраструктуры. При этом на экологические мероприятия потратили 3,5 миллиарда. Третья очередь позволит увеличить объем перевалки угля на терминале вдвое, обеспечит Дальний Восток новыми высококвалифицированными рабочими местами. Также увеличатся налоговые поступления в бюджет.

В студии радио «Комсомольская правда» на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума 2019 Ирина ОльховскаяФото: Артем КИЛЬКИН

– Сегодня мы говорим уже о 50, даже 55 миллионов тонн в год. Проект действительно уникален. И по масштабу роста мощности перевалки, и по объему частных инвестиций, ведь он реализован исключительно на частные деньги, – отметила первый заместитель генерального директора.

Несмотря на то, что строилась Третья очередь без государственной поддержки, «Управляющая портовая компания» рассматривает этот проект как форму государственно-частного партнерства. Так, построенная в его рамках дополнительная железнодорожная инфраструктура безвозмездно передана РЖД и уже используется для обеспечения грузопотоках других компаний.

– Важно, чтобы регион почувствовал экономический эффект от вложенных средств. Это и есть социальная ответственность бизнеса, – уверена Ирина Ольховская. – Мы начали Третью очередь одновременно с масштабным проектом государства и РЖД по увеличению пропускных способностей Восточного Полигона. Все это обеспечивает устойчивое развитие страны, поддерживает территориальную целостность и экономические связи. Основа реализации потенциала взаимодействия государства и бизнеса – четкая синхронизация инвестиционных программ развития. Именно из этой стратегии взаимодействия мы исходили при реализации нашего проекта.

По словам Ирины Ольховской, объем инвестиций в проект Третьей очереди АО "Восточный Порт" составил более 40 миллиардов рублейФото: Артем КИЛЬКИН

В этом плане очень символично, что в 2019 году 45-летие отмечают и АО «Восточный Порт», и Байкало-Амурская магистраль нашего стратегического партнера РЖД.

ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В наши дни на угольном терминале не осталось места ручному труду, а само предприятие попросту не сможет стать успешным, если его приоритетами не будут использование самых современных технологий и забота об экологии. Казалось бы, всего делов: приехали в порт вагоны с углем, отправили его на склад, а затем погрузили на судно. При детальном же рассмотрении выясняется, что работа стивидора – предприятия, занимающегося погрузкой и разгрузкой судов – это целая наука. Это хорошо видно на примере «Управляющей портовой компани».

Важно, чтобы регион почувствовал экономический эффект от вложенных средств. Это и есть социальная ответственность бизнеса, – уверена Ирина ОльховскаяФото: Артем КИЛЬКИН

–Чтобы порт занимал лидирующие позиции, он должен применять наилучшие доступные технологии. Сначала вагоны с углем подвозят на закрытый тандемный вагоноопрокидыватель. Их два, и оба они расположены в закрытом комплексе с системами аспирации, чтобы обеспечить пылеподавление. Затем уголь по конвейеру – опять-таки закрытому – попадает на склад. Специалищированные мощные складские машины - стакеры, реклаймеры - равномерно распределяют уголь по складу, где он в ожидании погрузки на судно регулярно орошается, – объяснила Ирина Ольховская. - Далее с помощью судопогрузочной машины уголь попадает непосредственно в трюме судна.

Для предотвращения пыления на терминале также установлена ветрозащита. Это не просто забор, а сложная технологическая система, разработанная в проектном институте с помощью математического моделирования. 20-метровое ограждение состоит из ячеек разной формы, рассекающих потоки ветра. Используемая на производстве вода проходит многоступенчатую систему очистки. Такие уже давно работают как в АО «Восточный Порт», так и в АО «Ростерминалуголь».

СОВМЕСТНО С УЧЕНЫМИ СПАСАЮТ НЕРП И И ПРОВОДЯТ ЭКОМАРАФОНЫ

Даже далекие от угольной промышленности люди часто слышат об АО «Ростерминалуголь», в частности, о его социальных инициативах. Здесь остальным промышленникам можно у портовиков поучиться. Уже пятый год подряд они проводят экологические марафоны: убирают и благоустраивают территории, чистят водоемы и реализуют программу по спасению балтийской кольчатой нерпы, которая находится на грани вымирания.

Подходят к проблеме в АО "Ростерминалуголь" с присущей стивидорному предприятию ответственностью.

–Нерпа – это уже вообще наш символ! Мы тесно взаимодействуем с научными институтами, помогаем вести учет, напоминаем о насущной проблеме, – отметила Ирина Ольховская. – Мы убеждены в том, что нужно заботиться о регионе, прививать молодежи культуру чистоты.