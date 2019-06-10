Победителя объявят «Во весь голос»

В День России, 12 июня, в прямом эфире на телеканале «РУ.ТВ» назовут имя победителя Национального телевизионного вокального конкурса «Во весь голос», организованного при поддержке ФАДН России. В составе команды нашей страны он примет участие в одноименном Международном музыкальном телевизионном конкурсе.

«Во весь голос» дает возможность талантливым подросткам заявить о себе. Участники проекта представляют культуру своих регионов, исполняют авторские песни.

«Национальный конкурс собрал талантливых подростков, поющих на родном языке, - рассказывает председатель жюри, генеральный продюсер проекта Лина Арифулина. - Не сомневаюсь, этих ребят мы еще услышим на большой сцене. Уверяю: прийти на вокальный конкурс и спеть известную песню на английском языке – просто. За этим музыкальным материалом легко спрятаться. Гораздо сложнее, эффективнее и эффектнее запомниться с авторской песней. Это повышает мастерство артиста, обращает на себя внимание, оценивается на гораздо более высоком уровне. А мы – организаторы, сделаем все, чтобы эти песни были услышаны самой широкой аудиторией».

Отборочный тур конкурса прошел во всех регионах России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Участвовали в нем более тысячи молодых исполнителей.

В итоге в финал вышли Виолетта Анисимова (Удмуртия), Ислам Балкоев (Тюменская область), Наира Гурбанова (Мордовия), Аркадий Евтушенко (Краснодарский край), Карина Кагермазова (Кабардино-Балкария), Артем Кукин (Красноярский край), Александра Мостовяк (Московская область), Дмитрий Новицкий (Краснодарский край), Назгуль Отузова (Башкортостан), Мария Тюрютикова (Рязанская область). Для них в Москве подготовили обширную образовательную и культурную программу: творческие встречи с членами жюри конкурса – профессиональными артистами, музыкальными продюсерами, телевизионными редакторами, ведущими, тренинги и мастер-классы по вокальному искусству, сценическому движению и сценической речи.

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов и генеральный продюсер проекта Лина Арифулина.Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

«В Москве проходит множество этнокультурных праздников и фестивалей, и их проведение – существенный вклад в укрепление нашего национального единства, - отметил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. - Конкурс «Во весь голос» не стал исключением. Талантливые ребята из регионов собираются в Москве, для них проводятся профессиональные мастер-классы, они поют песни и на русском, и на своих национальных языках, и при этом создают модную, современную музыку. Важно поддерживать молодых людей в их добрых начинаниях. Надеюсь, конкурс станет для многих из них началом успешного творческого пути».

12 июня на телеканале «РУ.ТВ» смотрите телевизионный эфир Национального конкурса. Одновременно на телеканале пройдет онлайн-голосование на приз зрительских симпатий.

«Уверены, что талантливые подростки есть в каждом уголке нашей страны, - подчеркнул главный редактор телеканала «РУ.ТВ» Михаил Богомолов. - И благодаря охвату телеканала «РУ.ТВ» по всей России и профессионализму команды Лины Арифулиной нам удается эти таланты найти! Мы с нетерпением ждем финала второго сезона проекта, новых имен и новых треков. И интерес со стороны юных телезрителей – важный показатель успеха проекта для канала «РУ.ТВ».

В Международном музыкальном телевизионном конкурсе «Во весь голос» примут участие команды из России и девяти стран Ближнего Зарубежья. Участники исполнят песни как российских авторов на русском языке, так и песни на национальных языках, включая авторские музыкальные композиции.

Призы конкурса.Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

СПРАВКА

В 2018 году на телеканале RU.TV состоялся первый сезон Национального музыкального телевизионного конкурса «Во весь голос». Победителем стала представительница Чеченской Республики - 17-летняя Мадина Гойсултанова. В состав жюри вошли продюсер и композитор Игорь Матвиенко, солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко), главный редактор и генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов.

Подробная информация о проекте на сайте www.вовесьголос.рф