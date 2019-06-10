2019-06-10T15:29:34+03:00
Экономика

Можно ли спорить с системой и как это делать

Современные финансовые организации (банки, страховые, управляющие компании) обычно в нашей жизни присутствуют постоянно, но незримо
Поделиться:
Изменить размер текста:

Они либо привычны, как ежемесячный платеж за ипотеку, либо приятны, как карточный кэшбек, либо ждут своего «счастливого» часа, как страховые продукты. Можно годами обслуживаться в финансовой организации, не уделяя ей особого внимания – и это абсолютно нормально. Тем неприятнее столкнуться с ситуацией, когда что-то пошло не так. Особенно, если вы уже получили отказ в возмещении средств и ответ с информацией о том, что ответственность за ситуацию лежит исключительно на вас. И что теперь делать?

Безусловно, для каждой ситуации есть свой индивидуальный подход, но для того, чтобы не терять лишнего времени, лучше всего двигаться последовательно, начиная с наиболее простых и эффективных методов решения возникшей проблемы.

Начать стоит с повторного обращения в компанию. Любая порядочная организация заинтересована в сохранении клиентов, поэтому, если имеет место ошибка, стоит дать шанс компании ее исправить. Это самый быстрый способ. В повторном обращении нужно задавать конкретные вопросы и аргументировать свое несогласие с ранее предоставленным ответом, исключив лирику и эмоции. Не стоит давить на жалость сотрудников (социальные проблемы) или пытаться угрожать ответственностью (прокуратура, Президент). Это выглядит как шантаж, который, в лучшем случае, не способствует конструктивному поиску решения. Поверьте, сотрудники, которые рассматривают повторные претензии, совершенно не обращают внимание на гневные воззвания. Для них важны факты. А вы, поддавшись эмоциям, можете упустить что-то важное.

Многие компании предлагают клиентам оставить обращения через различные каналы, помимо официального письма. Это могут быть группы в социальных сетях, чаты, или группы в мессенджерах, где можно быстро получить ответы на свои вопросы. В ряде случаев у компании даже имеется специальное подразделение для работы с проблемными ситуациями, помимо основной клиентской службы. Например, у «ХКФ Банка» есть собственный финансовый примиритель, а у «Сбербанка» – служба омбудсмена. Последняя, к слову, по примеру своих западных коллег открыто публикует результаты своей работы, что дает повод для оптимизма: согласно приведенной статистике, предыдущее решение банка нередко пересматривается.

Почему стоит направить претензию повторно:

- Если проблема действительно на стороне компании, то это самый быстрый и простой способ ее решить. Рассмотрение повторной жалобы в компании всегда происходит значительно быстрее, чем рассмотрение вашего заявления в суде или в правоохранительных органах.

- С крупной компанией почти всегда можно договориться. Это полезно, если речь идет не о нарушении вами условий договора, а о каких-то субъективных или личных обстоятельствах. Да и за репутацией они следят не в пример серьезнее небольших контор и, чаще всего, предпочитают «не выносить сор из избы».

- Вы в любом случае получите окончательную позицию организации по вашей ситуации. Финальный ответ пригодится, если вы захотите оспорить решение в суде.

- Даже если компания не сможет решить вашу проблему, они могут посоветовать, какие действия вы можете предпринять далее для ее решения.

- Сам факт повторного обращения может показывать вашу готовность решить вопрос полюбовно, что может сыграть в вашу пользу. Да и превращение негативного клиента в лояльного может быть зашито в KPI претензионных служб, поэтому такие сотрудники будут стремиться решить вашу проблему даже «нестандартными» путями.

При этом Вам надо учитывать, что:

- Не всегда решение проблемы находится на стороне компании. В ряде случаев единственное, чем компания может вам помочь – предоставить информацию или даже четкий поэтапный план по ее решению. Зачастую это связано с соблюдением организациями требований регуляторов и/или иных партнеров, и для решения ситуации клиент должен самостоятельно контактировать с ними.

- Очевидно, что любая компания в ущерб собственным интересам действовать не будет. Это может стать как проблемой (если компания не видит выгоды в переговорах с вами), так и вашей возможностью показать компании, что договориться о решении вопроса будет в ее интересах. Тут у компании включаются виртуальные весы: на одной стороне стоимость вашей претензии, на другой возможные риски при отказе в урегулировании (в том числе и репутационные). И как раз на этапе повторной претензии сотрудники имеют возможность реально повлиять на то, куда они «качнутся». В сторону клиента или против него. И ваша задача на этом этапе – предоставить аргументы, которые помогут сотрудникам компании принять нужное вам решение.

Если решить вопрос с компанией все же не удалось, то дальше появляется множество вариантов, начиная от вашего работодателя и заканчивая судебными инстанциями – в большинстве случае будет понятно с кем нужно решать вопрос из ответа компании на ваше обращение. При этом стоит иметь в виду, что, за исключением случаев нарушения компанией законодательства, в ваши отношения с ней никто не может вмешиваться напрямую. Привлечение третьих сторон в ваш спор может способствовать его урегулированию только косвенно – само решение так и остается на стороне компании. При этом не факт, что решение будет принято быстро и в вашу пользу – компании стремятся к аккуратной работе в публичном пространстве, никто не желает создавать прецедент, который будет использоваться в похожих случаях в будущем.

Исключением является только судебное разбирательство, решение суда является обязательным для исполнения. Но это достаточно сложный и долгий путь – решение может быть оспорено юристами компании, сами разбирательства могут длиться месяцами, а в случае проигрыша вы понесете все связанные с судом издержки. Обращение в суд - это скорее «последний довод», когда всё остальное уже испробовано, а результат не достигнут. И вы на 100% уверены в своей правоте, причем ваши доводы подтверждены документально. Многие считают, что в спорной ситуации судья обязательно проявит снисхождение к слабому человеку, который судится с крупной компанией. Такие прецеденты бывают, но не стоит на это сильно рассчитывать, чаще все происходит ровно наоборот. Компании могут себе позволить использовать услуги действительно высококлассных юристов, а вы – нет.

С учетом всего написанного выше, самым разумным видится путь наименьшего сопротивления – сперва все же добиться конечной позиции банка или иной финансовой организации с учетом всех представленных вами аргументов. Потом обращаться в общественные и надзорные организации, в конце концов – подавать иск в суд, если вы считаете это необходимым. Такой подход в большинстве случаев позволит решить проблему с наименьшими усилиями и затратами времени и нервов. А можно сразу в суд, но придется проходить все вышеперечисленные шаги в обратном порядке. Так что выбирайте, как вам интереснее, и действуйте!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Путин и Токаев подтвердили стремление укреплять российско-казахстанские отношения
Министр финансов объяснил почему реальные доходы россиян уменьшаются при росте зарплат
Композитор Родион Щедрин получил госпремию за гуманитарную деятельность
Инаугурация новоизбранного президента Казахстана запланирована на 12 июня
Путин поздравил балерину Светлану Захарову с днем рождения
Шахтеры перекрыли трассу во Львовской области из-за долгов по зарплате
Президент Молдавии Игорь Додон не собирается подавать в отставку
Медведев поручил упростить строительство школ и сократить расходы
Тимошенко хочет объединиться с партией Зеленского
Саудовская Аравия и Россия могут облегчить визовый режим
«Русал» вернулся к сотрудничеству со своими клиентами после снятия санкций
Очнувшийся Алибасов спросил про кота и снова лишился чувств
Инфляция в России может опуститься ниже 3,5% в начале 2020 года
Врач объяснил опасность прослушивания музыки через наушники
В День России парковки в Москве станут бесплатными
Адмирал оценил реакцию российских моряков на сближение с крейсером США
Газ подорожает с 1 июля на 1,4%
По просьбе Роскомнадзора YouTube заблокировал ролики с оскорблением герба РФ
Неизвестный разгромил редакцию проекта "Сноб"
На фоне учений НАТО российские самолеты А-50 проводят мониторинг черноморского побережья
Совфед хочет ограничить число кошек и собак, которых можно держать в квартирах
Экс-главу Коми Гайзера суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима
Путин посетит Саудовскую Аравию в октябре
Путин: необходимы жизнеспособные альтернативы усилившейся конфронтации между странами
Роскомнадзор назвал вопиющей ситуацию с утечкой данных клиентов банков
Ученые: известная болезнь убьет человечество
Захарченко признан виновным по двум статьям
СБУ: на границе Украины и Молдавии усилен пропускной режим для граждан РФ