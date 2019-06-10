Как статья «два два восемь» Уголовного Кодекса, по которой задержали Голунова, стала главной статьей страны

ТРЕТЬ ВСЕХ ЗЭКОВ — НАРКОБАРЫГИ?

Больше трети всех заключенных в России сидит за наркотики. Получается, "Незаконный сбыт и распространение и хранение" — это сегодня самая распространенная статья Уголовного Кодекса. Официальные данные за 2018 год - 129 419 человек в местах лишения свободы по 228 УК РФ. При этом всего сидельцев в России - 467 000.

Получается у нас страна наркобарыг и наркоперевозчиков? Потому что вообще-то употребление давно уже перешло в разряд "административки" и наказывается не посадками, а штрафом.

- На самом деле, конечно, нет, - говорит правозащитник общественного родительского движения "Народная инициатива по 228" Иван Сапожников. - Часто в тюрьму попадают просто наркоманы. Поймали с дозой, вес которой выше «значительной» (что значит это важное слово в таких случаях — читайте ниже) и все. Часто полицейские сами засовывают в карман нужное количество: ты наркоман, приносишь вред и должен сидеть в тюрьме, все равно рано или поздно попадешь. И если молодой человек наркозависим, то на 90% окажется за решеткой. Так же попадают «закладчики» - молодые парни и девушки, которые делают тайники мелких доз в парках и подъездах. И "уезжают" на такие огромные сроки, как члены ОПГ по распространению и хранению. Родители бегают, пытаются понять как так произошло - сын, студент-отличник и тут ему светит до 10 лет?

Поймать настоящего организатора этих схем крайне сложно. Да и не в России они чаще всего сидят. На Украине теперь - наша Мексика (по аналогии с США, куда основная масса наркотиков поступает с территории соседней Мексики). Там базируется сервер самого крупного русскоязычного сайта по продаже наркотиков через интернет.

В постановлении правительства четко прописано, какие размеры запрещенных веществ считать «значительными» (попадающими под УК), «крупными» или «особо крупными». Наказание часто напрямую зависит от веса наркотиков, фигурирующих в уголовном деле. «Значительными» для психотропных веществ считаются дозы уже от 0,2 грамма. Для растительных (марихуана) - от 7 грамм.

Причем если, к примеру, 0,5 грамма героина смешать с 10 граммами сахара, то будут считаться все 10,5 грамм. А это - до 15 лет заключения.

- Я как член комитета Общественной палаты за год побывал более чем в 30 колониях в самых разных уголках страны, - рассказал "КП" Дмитрий Носов. - По ощущением — до половины всех сидельцев - по 228 УК. До 90% из них — очевидно связаны с наркотиками и сидят заслуженно. Но много и тех, чьи дела вызывают вопросы. Последние дни вижу, как журналисткая братия объединилась вокруг Ивана Голунова. И я их понимаю, его история - явно не про барыгу-торгаша. По многим признакам - что не пускали адвоката, что отказывались брать смывы с рук, что в биоматериале наркотиков не обнаружено — становится ясно, что тут не чисто. И потом, ну никто уже не распространяет наркотики из рук в руки. Ну нет такого давно. Сейчас обычно делают закладки, безконтактно все происходит, по заказам через интернет. Допускаю, что какой-нибудь конченный наркоман и может продавать по чуть-чуть среди своих. Но чтобы обычный человек средь бела дня шел продавать наркотики? Бред.

Член Общественной палаты РФ Дмитрий Носов.Фото: Иван МАКЕЕВ

И таких историй, к сожалению, не одна.

В Ростовской области в СИЗО я встретил человека, который так же попал за решетку не случайно. Вообще-то он глава реабилитационного центра Николай Каклюгин. И наркотики - 8 граммов - у него нашли почему-то сразу после того, как он опубликовал в интернете обличительный фильм-расследование.

- Вы хотите сказать, что подбрасывать наркотики опять вошло в практику? Привет из 90-х?

- К сожалению, да. И случай Голунова вскрыл эту проблему. Пару недель назад был на заседании руководства МВД, где эту тему серьезно обсуждали. Некоторые недобросовестные полицейские (чаще из расформированного ФСКН) такими делами занимаются. И это при том, что в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков нет палочной системы. Сам Колокольцев (глава МВД, - ред.) не раз об этом говорил. На Юго-Западе Москвы пару месяцев назад накрыли целую банду оборотней в погонах, которые находили жертв - студентов и молодежь из обеспеченных семей - подкидывали им наркотики, а потом вымогали деньги за закрытие дела. В Ростове-на- Дону скандал со сбежавшими на Украину полицейскими из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Как уже установило следствие, на их счету десятки таких эпизодов. Подбрасывали наркотики и сажали невиновных.

Задержанный журналист Иван Голунов.Фото: REUTERS

ОБЫСК ЗА ЧАС? НЕ ВЕРЮ!

Ивану Голунову предъявлены обвинения в сбыте в особо крупном размере. Это до 20 лет колонии - высшая мера по 228 УК.

- Очень непохоже задержание Голунова на задержание барыги, - говорит подполковник, бывший сотрудник РУБОП Москвы Михаил Игнатов. - Классическое и правильное задержание - это с поличным, в момент купли-продажи. Или в хотя бы когда подозреваемый делает закладки. Обычно расследование такого рода выглядит так. Поступает оперативная информация, что кто-то подозревается. За ним устанавливается слежка, определяется круг общения, даже телефон могут прослушивать. После того, как собраны доказательства, проводится полицейский эксперимент - для покупки отправляется человек с мечеными деньгами. В процессе эксперимента сбытчик и задерживается. Ведется оперативная съемка обязательно.

- Обыски как проходят?

- Тщательно, по часовой стрелке перебирается все, что есть в квартире. Вплоть до переплетов книг. На обыски к серьезным наркодилерам выезжают кинологи, потому что наркотики часто расфасованы на мелкие дозы. И найти надо все. Чтобы за час обыскали квартиру (обыск у Голунова дома длился 1 час и 10 минут - ред.)? Не знаю? Ну такое бывает, если задержанный во всем сознался и сам показал что где спрятано.

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