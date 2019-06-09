Ивана Голунова отпустили домой. Но кто подумает о тех сотнях тысяч, что уже сидят "за пакетик"

Очень хорошо, что Ивана Голунова отпустили домой. Но проблема гораздо шире и больше, чем вы все себе представляете. Какое-то время назад каждый второй постоялец зоны был помещен туда за наркотики. КАЖДЫЙ ВТОРОЙ!!! При этом никто априори не знает, подбросили этому человеку заветный пакетик, или он его перевозил для личного употребления, или действительно барыжил. К сожалению, причинно-следственные связи в таких делах устанавливаются очень просто - приняли, нашли, превысило установленные законом граммы - добро пожаловать в самые гуманные исправительные заведения на срок от 3 до 10 лет.

И еще поймите. Таких людей в стране, как Голунов, за которого впишутся лучшие люди города, можно пересчитать по пальцам одной руки. Остальные задержанные остаются один на один с бездушной горой, точнее с бездушным катком, который медленно и бесповоротно крошит их судьбы, надежды в мелкий порошок. Порошок, который вместе с доказательствами по делу потом развеют по ветру.

Когда я разговаривал (строго анонимно) с теми, кто попал на известном посту ДПС "Кущевский" с наркотиками, все говорили, что сломали их одиночество и безысходность. Ты сидишь в 1000 км от дома в маленькой камере и ты никому не нужен, про тебя все забыли и даже родственники не могут вот так взять и быстро к тебе приехать, чтобы водички привезти. Никто не стоит с одиночным пикетом в станице напротив отделения полиции в твою поддержку. И в какой-то момент ты осознаешь, что завтра тебя осудят в этой же Кущевке на срок 10 лет и ты, вместо моря и солнца, поедешь в Кировскую область ковырять мёрзлый снег (в лучшем случае).

Ивана Голунова задержала полиция днем 6 июня на Цветном бульваре.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А потом, спустя несколько дней, к тебе в ИВС приходит местный адвокат, который предлагает свои услуги по твоей защите с определенными гарантиями. Ценник, по словам прошедших через это, начинался от 600 тысяч рублей. Недорого. Если же клиент упирался на начальном этапе и дело заходило слишком далеко, то предлагалась условка, но дороже. Если же можно было развернуть всё назад (там вдруг на экспертизе обнаруживали, что это не наркотик, а зубной порошок), то человека просто отпускали. Главное - никаких взяток, всё вбелую, налоги, бумаги, корочки и т.п. Вы же с коррупцией боролись? Вот результат.

После трех-четырех дней одиночества и всепроникающего понимания, что ты на этом свете никому не нужен, соглашались все. Или почти все. Не соглашались только те, у кого либо денег не было совсем, а кредит не давали, либо кто свято верил в торжество правосудия. Верующие в торжество дружно отправлялись искоренять свою глупую веру в исправительные учреждения страны.

К чему это я. К тому, что сама схема с подбросом наркотиков существует благодаря тупости нашего законодательства, которое, конечно же из благих побуждений, установило ЖЕСТОЧАЙШИЕ наказания для тех, кто попался с волшебным пакетиком или коробком. Просто жесточайшие. И на этой почве расцвела буйным цветом коррупция и схематоз. И людей, которые уже сидят, про которых никто не вспоминает и не вспомнит, которые безвестно пропадают на зонах, СОТНИ ТЫСЯЧ, если не миллионы нарастающим итогом.

Конечно же законодательство в этом отношении надо реформировать и гуманизировать. Иначе вылезать вот это всё будет постоянно по всей стране и в самых неожиданных местах. Борьба с последствиями - это борьба с ветряными мельницами. Бороться надо с исходным посылом - с абсурдными и античеловеческими наказаниями за пакетик чего-то запрещенного, который, еще не факт, что ваш. Тогда система начнет меняться.

Я уверен, что Голунова отпустят. Но никто не спасет те сотни тысяч, которые уже сидят. И те миллионы, которые будут сидеть, просто еще не знают об этом и не верят в это. А зря. Колокол _всегда_ звонит по тебе.

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