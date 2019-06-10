«Работа оперов была фантастически топорной. На подставу похоже»: Бывший сотрудник спецслужб прокомментировал дело Ивана Голунова

Сейчас никто точно не скажет, виноват журналист «Медузы» или нет. Ведь мы не знаем, что есть в загашнике у следствия, чтобы предъявить суду и общественности дальше. Но множество вопросов вызывает то, как проходила эта «спецоперация по изобличению».

«КП» задала их бывшему оперативнику, занимавшемуся борьбой с наркоторговлей Сергею К.

1. КАК ДОЛЖНЫ БЫЛИ ГОТОВИТЬ ЗАДЕРЖАНИЕ?

- Если верить информации, которая озвучивалась полицейскими, Голунов был в разработке с марта. Это означает, прежде всего, сыщики должны были завести оперативное дело. Наводятся все справки — судимости, адреса, места проживания и контактов, место работы (невозможно, чтобы этот пункт за несколько месяцев не пробили, это обязательно делается — всегда). А может, он вообще под прикрытием работает? И выполняет чье-то задание. Берется на прослушку телефон (скорее всего, так и было, иначе как бы они узнали, куда он направляется), выставляется, в случае необходимости, наружное наблюдение. И — фиксируется все подряд. В каком состоянии был, скажем, в клубе, что говорят о нем соседи, кто к нему приходил. Получить, наконец, показания тех, кто покупал у него, как утверждает полиция, зелье.

2. ПОЧЕМУ НЕ БЫЛО КОНТРОЛЬНОЙ ЗАКУПКИ?

- Контрольная закупка — это главный момент в таких делах. Причем, делается она, если речь идет о серьезном сбытчике, как минимум дважды — и все обязательно фиксируется на аудио и видео. Первый раз — сам факт продажи. Сколько раз мы такое производили, еще когда-то я опером в угрозыске трудился, не счесть — и это при том, что тогда не было таких технических возможностей, как сейчас. Вслед за этим аккуратно дергают покупателя, который априори наркоман, раз покупает: за хранение, ему не отвертеться, да он и не станет. И предлагают заключить соглашение о сотрудничестве: он сдает продавца, а сам освобождается от уголовной ответственности. И вот, в какой-то момент, когда все готово, условный «Голунов» (или Иванов, Петров, Сидоров) получает звонок от «постоянного клиента», который просит дозу. На покупателя цепляют оборудование, происходит передача денег (уже помеченных спецраствором) взамен на наркоту, и все, принимайте готового сбытчика.

Десятки журналистов у здания Никулинского суда, где решалась судьба журналиста.Фото: REUTERS

3. ГОЛУНОВ НАРКОМАН?

- Это, по сути, одна из главных задач следствия на данный момент — хотя бы для того, чтобы снять вопросы о предвзятости. Иначе — с какого перепуга вдруг начали им заниматься? На основании чего? Но пока что все против этого. Уже готовы, насколько я понимаю, выводы экспертов по анализу крови и мочи, смывы с рук, и следов употребления наркотиков не нашли. Но есть ведь еще один вариант — анализ по волосам (наркотик попадает в кровеносную систему, а затем аккумулируется в волосах, которые растут на 1-1,5 см в месяц; это «магнитофонная лента»), который позволяет выяснить, принимал человек гадость или нет, в период от одного до трех месяцев. Так почему этого не было сделано? Иначе дурацкий вопрос к коллегам: вы зачем гнете эту линию, если он сам в употреблении не замечен?

Видео, где Евгений Брюн заявил, что у Голунова в анализах не было наркотиков.

4. ЕСЛИ БЫ ОН НЕ БЫЛ ЖУРНАЛИСТОМ, МОГЛО БЫ ТАКОЕ ПРОКАТИТЬ?

- Вполне. Думаю, они просто не понимали, что поднимется такой шум. И разговоры о том, что оперативники не знали, кем он работает, это - в пользу бедных. Они всерьез рассчитывали, что прокатит такой вариант: журналист, эдакий модный парень, и наркота — почему нет? У меня стойкое ощущение, что эти хлопцы, которые занимались, просто не додумались, как грамотно спланировать и провести операцию, даже если, предположим, затевалась подстава. Иначе как тот же следователь будет возбуждать уголовное дело? На каком основании? Были бы зафиксированные данные, все проще простого: вот — факт контрольной закупки месяц назад, вот еще через две недели, а вот — сейчас. Но получилось как-будто получили команду «взять», выяснили, куда он идет, подскочили и взяли.

Распространенная МВД фотография результатов обыска в квартире Голунова. Фото МВД.рф

5. СМОЖЕТ ЛИ ГОЛУНОВ ВЫЙТИ ИЗ-ПОД ПРЕССА?

- Если бы имелся только факт хранения наркотиков в рюкзаке, то было бы проще: очевидно ведь, что могли подбросить. А вот с обнаружением наркоты в квартире — сложнее, здесь очевидное хранение, которое задокументировано. Другое дело, как это происходило. Потому что, понятно ведь, что во время обыска сотрудник правой рукой может показывать понятым, что он делает, а левой, из рукава, подкинуть пакетики. Плюс выяснить, что за понятые были: не секрет ведь, и так было всегда, что на сложные операции «приглашают» именно «своих» понятых, которые тупо ставят подписи под протоколом. Но, как бы то ни было, отбить конкретно это обвинение будет сложно, сейчас это главная зацепка, раз пошла такая битва.

ВЕРСИИ

ВАРИАНТ №1: ПОДСТАВА

- Не знаю и не хочу гадать, кому и зачем это нужно. Но самый непонятный вопрос, который наводит на такие мысли — это как раз отсутствие контрольной закупки. Это был бы самый железобетонный аргумент для любых правозащитников. Если человек шел продавать наркотики — к конкретному покупателю, и вы точно знали об этом, почему нельзя было все фиксировать и брать его по факту? Наркоман никогда не станет отпираться, а сразу начнет сдавать продавца. А что касается изъятия «пакетиков» - ну, господа, тут уж вообще понятно: подбросить в этот самый рюкзак и дома, как я уже говорил, проще пареной репы.

ВАРИАНТ №2: НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ

- Учитывая уровень нынешних сыскарей: оперативное сопровождение выполняли абсолютно нулевые сотрудники. Может быть, команду на задержание они получили экстренно, поэтому не успели обставиться и подготовиться. Тупо выполнили «ритуал» с задержанием по принципу «мы сделали, а теперь отвалите». Но это вновь вызывает дополнительные вопросы: от кого, почему такая срочность, зачем не «закрепились». А возможно, что и две версии совпадают: подставу выполняли пустоголовые юнцы, подставившие в итоге и себя, и своих начальников.

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Петр ШКУМАТОВ

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