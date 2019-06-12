2019-06-11T20:08:27+03:00
Общество

В День России Радио «Комсомольская правда» зазвучит на новой частоте

12 июня в 12:00 в Астрахани на частоте 89,1 FM стартует вещание Радио КП. Новая точка станет 62-м по счету передатчиком федеральной сети радиостанции
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Радио "Комсомольская правда" начинает вещание в Астрахани.Радио "Комсомольская правда" начинает вещание в Астрахани.
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Астрахань – административный центр Астраханской области, старейший экономический и культурный центр Нижнего Поволжья. Потенциальный охват новой аудитории Радио КП составит более 500 000 человек.

В эфире радиостанции будут авторские и информационные программы, прямые эфиры с участием политиков, ньюсмейкеров, звезд, общественных деятелей – все, чтобы ежедневно быть в курсе главных новостей своего города, страны, мира.

Радио «Комсомольская правда» активно развивает сеть вещания в регионах. Федеральная сеть Радио КП насчитывает 62 передатчика по России от Хабаровска до Калининграда и покрывает своим вещанием более 400 городов в зоне вещания. Предыдущий передатчик радиостанция запустила в октябре прошлого года в Ханты-Мансийске, а в скором времени планируется начало вещания в Санкт-Петербурге и Нижневартовске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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