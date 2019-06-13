За ленточкой ворот

Вратаря «Зенита» и сборной России задержали пьяным в аэропорту. Новость кольнула по живому. Только год назад во время домашнего чемпионата мира мы по-настоящему поверили в свою национальную команду и вот еще один неприятный инцидент. Правда на этот раз никакого рукоприкладства, как с двумя бывшими игроками сборной не было, но все равно кажется, что «мяч» прошел очень близко.

Накануне в отборочном матче с Кипром Лунев сидел на скамеечке запасных. Но был в любой момент занять пост номер один, заменив Гильерми. Не понадобилось… А на следующий день у вратаря, который недавно с «Зенитом» выиграл золото чемпиона страны, начался отпуск. Заметьте, сборная, основной голкипер лучшего клуба страны… Словом, скандал на высшем уровне. А ребята, прорвавшиеся на вершину, этого не чувствуют.

Помните, как прессинговали Марадону по любому поводу – неуплата налогов, наркотики, таможня, дебоши… Лучший футболист мира всегда был под микроскопом. Наши парни, конечно, не столь знамениты, и, может быть по этому учатся на своих ошибка. А пройти с достоинством огонь, воду и медные трубы, как видим, удается не всем. Порой оказывается, что забивать голы, или отбивать «мертвые» мячи гораздо проще, чем потом оценивать свои «подвиги» за пределами стадиона.

Сейчас историю с Луневым пытаются спустить на тормозах. Ругался матом, скандалил в аэропорту - хулиганство, штраф в 1 тысячу рублей. Для футболиста, который по неофициальным данным зарабатывает 10 миллионов рублей в месяц, даже не смешно. При этом клуб тоже отгораживает спортсмена. Мол, устал, сложный сезон, сидел на матче с Кипром в запасе, волновался… Президент «Зенита» Александр Медведев заявляет – прежде чем наказывать в клубе, надо с парнем поговорить. О чем?

Вот заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев считает, что клубы отмазывают своих штрафников, потому что футболисты – ходовой товар и не хотят терять на них деньги. Так, по его мнению, было с Кокориным… и вот история повторяется. Но, а если товар, то какой на него «ГОСТ»? Моральный облик футболиста в контракте не прописан, главное, чтобы играл хорошо.

Уж не знаем, что там решат с Луневым в «Зенит», но вот в сборной мы его точно не ждем. Можно пропустить самый нелепый гол в решающем матче, но остаться на коне, как это было, к примеру, с Акинфеевым на чемпионате мира в Бразилии. А можно вот так сплавить всю игру…

При этом мы понимаем, что все футболисты не могут порхать в ореоле славы, как святые. Футбол все же жесткая, порой грубая игра, которая невольно вырабатывает определенные качества. Только вот надо о них забывать, переступая кромку поля.

Этот урок умел преподать великий Константин Иванович Бесков. Однажды, на одном любительском турнире (где играли артисты и журналисты), мэтр отказался выходить на газон в цивильных ботинках, чтобы сделать первый удар по мячу. Тренер потом объяснил: «Эту черту пересекать нельзя». И показал на боковую разметку поля.

Но кто сейчас объяснит Луневу, да и другим футболистам, что и в жизни есть «ленточка ворот» за которой уже будет засчитан гол.

Нет, мы ни в коем случае не хотим списывать вратаря со счетов. Ведь и у героя последнего матча с Кипром Алексея Ионова, тоже был залет (в 2011 году у него отобрали права по пьянке и выгнали из «Зенита»). Но парень сумел собраться… А вот как до этого докатился и как долго возвращался в обойму – это он и должен рассказать Луневу, а может, и другим молодым футболистам, у которых просто нет такого наставника как Бесков.